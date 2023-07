Troppo caldo: i netturbini chiedono lo stop della raccolta rifiuti nelle ore più torride

Eliminare il turno pomeridiano, quello compreso tra le 12 e le 16, e ridistribuirlo nelle fasce serali, notturne e mattutine per evitare il caldo torrido. È la richiesta dei sindacati Cgil, Csil, Fiadel e Uil per i lavoratori di Ama, costretti a svuotare i secchioni con temperature che questa settimana - secondo le previsioni meteo - supereranno i 40 gradi.

L'azienda accoglie sulla carta la richiesta ma specificando che non potrà essere applicata alla rimozione dei cumuli di sacchetti sui marciapiedi di questi giorni, operazione essenziale per tirare fuori la città dall'emergenza che l'assedia da settimane. E allora i sindacati, già sul piede di guerra con l'azienda per la pessima gestione a loro dire non solo del servizio ma anche delle condizioni lavorative in cui viene svolto, promettono battaglia. Gli operatori, con temperature superiori a 35 gradi, si fermeranno comunque.

"Riteniamo che la salute delle lavoratrici e dei lavoratori sia un bene primario da tutelare" commenta a RomaToday il segretario della Fp Cgil Roma e Lazio, Giancarlo Cenciarelli. "Purtroppo in Ama non sempre questo è accaduto. Paradossali le esternazioni del presidente del Cda che si lamenta dei troppo lavoratori con problemi di inidoneità quando questi problemi sono molto spesso dovuti proprio alle condizioni di lavoro". Insomma, la richiesta è chiara: tutelare i lavoratori applicando misure che già l'Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) prevede nel documento "Ambiente severi caldi-protezione e prevenzione".

La richiesta dei sindacati

Ecco i dettagli illustrati nella nota inviata dalla Cgil lo scorso 10 luglio al presidente di Ama Daniele Pace e al direttore del personale Antonio Migliardi. Si chiede di "articolare i turni di lavoro in maniera tale da evitare di lavorare all’aperto nelle fasce orarie 12.00- 16.00 e comunque nelle fasce orarie in cui le radiazioni solari Uv sono piu? intense e la temperatura e? piu? elevata". Il suggerimento è quello di "modificare gli orari di lavoro sfruttando i turni seminotte e notte e le prime ore del mattino per tutte le lavorazioni ad esclusione dei servizi di pulizia dei mercati". Istanze simili sono arrivate anche da Cisl, Fiadel e Uil. La risposta dell'azienda però non è stata soddisfacente e non ha chiuso la partita.

La risposta di Ama

"Al fine di prevenire il rischio stress da calore - si legge nell'ultimo ordine di servizio - determinato dalle temperature estive vengono, con decorrenza immediata e fino a cessazione della stagione estiva, avviate le seguenti azioni: anticipo turno mattina delle sedi di zona alle ore 5, garanzia del massimo depotenziamento del turno pomeridiano finche? compatibile con le esigenze di servizio, in particolare, nelle zone in cui e? presente il turno seminotte/notte i servizi previsti nel turno pomeridiano saranno ridistribuiti nei turni mattina e seminotte/notte, prevedendo nel turno pomeridiano i soli servizi essenziali; nelle zone in cui non e? presente il turno seminotte/notte verra? potenziato il turno mattina, prevedendo nel turno pomeridiano i soli servizi essenziali".

I servizi essenziali però comprendono al momento anche la rimozione dei cumuli di rifiuti rimasti in queste settimane fuori dai secchioni. Altrimenti l'emergenza rischia di non rientrare in tempi rapidi, vanificando il lavoro della nuova dirigenza. "I servizi di recupero materiali misti e rimozione cumuli permangono con carattere di essenzialita? fino a normalizzazione di eventuali situazioni di criticita?" si legge ancora nel su citato ordine di servizio.

Lavoratori pronti allo stop

Da qui l'insoddisfazione delle organizzazioni sindacali, anche perché nonostante sia passata una settimana dalle nuove disposizioni, la nuova turnazione non sarebbe entrata comunque ancora a regime su tutto il territorio. E allora se le modifiche all'articolazione del lavoro non diventeranno operative, come da richiesta, anche sulla raccolta dei cumuli di rifiuti sui marciapiedi, i lavoratori si fermeranno.

"In assenza di modifiche dell'articolazione del lavoro - fanno sapere i sindacati - i lavoratori, a tutela della propria incolumita? e nel rispetto dell’art. 44 del d. Lgs. 81/2008, nella fascia oraria dalle 12.00 alle 16.00 e per tutta la durata delle temperature critiche, che secondo le previsioni nei prossimi 10 giorni supereranno I 35°C, se le operazioni da svolgere li dovessero esporre a rischio non opereranno e resteranno in luoghi ombreggiati oppure in casi di situazione non sopportabile rientreranno presso la sede di zona per provvedere a idratazione e lavaggi con acqua fredda e corrente"

Un'altra matassa da districare per il nuovo direttore generale Alessandro Filippi, subentrato all'ex Andrea Bossola dopo quasi due mesi di emergenza rifiuti non risolta. Oggi pomeriggio alle 18 il primo faccia a faccia con i sindacati.