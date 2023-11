Ama non ce la fa da sola. Per i rifiuti di Natale cerca aiuto dai privati 

Ama stavolta mette le mani avanti: per la raccolta delle feste di Natale serve un aiuto dai privati. La rivoluzione interna, quella promessa dal Campidoglio per trasformare la partecipata in un'azienda pubblica efficiente e virtuosa, è ancora lontana e il quadro di organico e mezzi non sufficiente ad affrontare le emergenze. E allora per dicembre e gennaio il direttore generale Alessandro Filippi bussa alla porta di prestatori terzi. A inizio ottobre la pubblicazione di una procedura negoziata per cercare rinforzi, scaduta il 25 dello stesso mese e al momento in fase di aggiudicazione. La richiesta è di 26 equipaggi ognuno composto da un autista, un operatore e un mezzo, la metà dei quali da piazzare nei municipi dei quadranti est e ovest della città.

"Negli anni addietro, in particolare nella stagione estiva e nel periodo natalizio, Ama ha riscontrato un aumento delle criticita? nello svolgimento dei servizi programmati di raccolta dei rifiuti urbani, sia nella modalita? porta a porta che in quella stradale" ammette l'azienda nella determina firmata da Filippi. Non a caso agli equipaggi dei privati si chiede di raccogliere i sacchetti "conferiti dalle utenze nelle adiacenze dei contenitori stradali". Quelli che restano giorni accumulati sui marciapiedi anche quando i secchioni sono vuoti, perché mancano i mezzi per effettuare entrambe le operazioni, la raccolta da terra e lo svuotamento del cassone, in tempi celeri.

Perché Ama si appoggia ai privati

Le ragioni? "La percentuale di assenza degli operatori Ama risulta maggiore rispetto agli altri periodi dell'anno - si legge ancora nella determina - soprattutto nei giorni pre festivi ovvero antecedenti la domenica, determinando l'impossibilita? della completa copertura di tutti i servizi programmati, anche facendo ricorso al lavoro degli operatori disponibili in orario straordinario".

Già, il personale non basta, in realtà nemmeno la domenica risulta adeguato "alle necessità di attivita? di raccolta e pulizia" spiega ancora il dg, non mancando di sottolineare come "gli attuali accordi con le organizzazioni sindacali" siano "ancora da perfezionare", anche perché "neanche il ricorso al lavoro degli operatori disponibili in orario straordinario riesce a sopperire a tale carenza sistematica". Criticità che si acuisce per Natale dato il "sensibile aumento della produzione di rifiuto soprattutto nelle domeniche e nei festivi, e alla maggiore necessita? di pulizia delle aree pubbliche determinata dall’intensa circolazione dei cittadini, caratteristica del particolare intervallo temporale".

Insomma, Ama non è in grado di gestire gli eventi straordinari (ma comunque prevedibili perché si ripetono ogni anno), ma stavolta non vuole farsi trovare impreparata. L'obiettivo è scongiurare la classica emergenza rifiuti sotto l'albero, con foto e video di cassonetti traboccanti e mini discariche sui marciapiedi che circolano ovunque sui social, con tanto di proteste dei cittadini. Come accaduto sia nel 2022 che nel 2021 con il primo Natale di Gualtieri. Una vera emergenza che costrinse i romani a fare i conti con strade sporche e cassonetti impraticabili in tutta la città, per l'intero periodo festivo.