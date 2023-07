Emergenza rifiuti: "Superata ogni decenza. Ama garantisca salute e sicurezza dei lavoratori"

Un'azienda incapace di gestire l'emergenza attuale ma anche di diventare un giorno una multiutility di livello nella gestione del ciclo rifiuti. E i lavoratori costretti a raccogliere i rifiuti con le mani da terra sotto il sole, in condizioni "che hanno superato qualsiasi limite di decenza". Non si intravede la fine dell'emergenza rifiuti, che attanaglia Roma ormai da più di un mese, e la Cgil torna ad attaccare il sindaco Gualtieri, l'assessora Sabrina Alfonsi e la partecipata capitolina.

"A poco piu? di un anno dalla definizione del nuovo assetto dei vertici di Ama riteniamo giusto valutare l'impatto che l'attuale gestione ha avuto sulla qualita? del servizio. Se nel passato avevamo denunciato il forte squilibrio tra la periferia e il centro, che manteneva un aspetto piu? decoroso, oggi non possiamo che riconoscere all?attuale management il superamento di questo divario: il livello del disservizio e? drammaticamente uguale in tutti i quartieri di Roma, dal centro alla periferia" tuonano il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola e il segretario della Fp Cgil Roma e Lazio Giancarlo Cenciarelli.

"Azienda brancola nel buio"

"Ci troviamo con un'azienda che, con annunci continui, promette soluzioni miracolose e importanti innovazioni nella raccolta ma nei fatti sembra brancolare nel buio, con una Direzione Generale assente, con l'intera gestione aziendale nelle mani di due sole persone: il presidente del Cda, nominato da Gualtieri, e il suo consulente di fiducia". Un attacco che non coglie di sorpresa. Sono mesi che i sindacati di categoria criticano pesantemente la gestione Gualtieri sul fronte rifiuti. Contrari alla realizzazione del termovalorizzatore a Santa Palomba, nel mirino hanno anche l'organizzazione interna di Ama e un piano industriale "non ambizioso, che disegna una piccola azienda, senza traccia dei pochissimi investimenti previsti".

"Aumentano solo le spese per i dirigenti"

"Continuiamo a chiedere la costituzione di una multiutility dell'economia circolare, che gestisca l'intero ciclo dei rifiuti, e un vero piano industriale all'altezza delle sfide, con risorse importanti per il rafforzamento dell'organico, dei mezzi e delle infrastrutture, fondamentali per non ricorrere piu? ai privati a seguito della chiusura degli impianti di Ama" proseguono Di Cola e Cenciarelli. "Ad aumentare in Ama, assieme alle segnalazioni della cittadinanza, sono solo le spese per i dirigenti e le consulenze. Spesso con una trasparenza non sufficiente o traccia di evidenza pubblica, come accaduto di recente per qualche promozione riconosciuta sulla base di valutazioni di cui non e? noto sapere ne? chi l'abbia effettuate e su quali criteri".

"Lavoratori hanno diritto di astenersi"

Poi ci sono le condizioni di lavoro degli operatori. "Ama vorrebbe che passino l'estate del 2023 raccogliendo i rifiuti a mano, sotto il sole e tra i miasmi, in una situazione che ha superato qualsiasi limite della decenza, su questo ribadiamo che i lavoratori hanno il pieno diritto di astenersi da operazioni che mettono a rischio la loro salute e sicurezza. Riteniamo necessario e urgente che il Sindaco, che e? sia autorita? sanitaria locale che legale rappresentante del socio unico di Ama Spa, e la sua Giunta si facciano carico di attivare un vero confronto sugli attuali problemi di Ama, a iniziare proprio dalla situazione gestionale".