Buoni spesa o carburante per raccogliere i rifiuti di Natale. Ama sigla l'accordo

Accordo siglato. Dopo giorni di empasse Ama e i sindacati (tranne la Cgil che non ha firmato) hanno trovato la quadra per garantire una buona copertura dei turni nei giorni delle feste di Natale, quando le postazioni dei cassonetti si riempiono di sacchetti che troppo spesso finiscono anche sui marciapiedi. Quanto verranno pagati gli straordinari ai dipendenti?

Il fabbisogno stimato è di 2.300 operatori ecologici in ciascuno dei giorni critici nei quali aumenterà la produzione di scarti (il surplus è di circa 10mila tonnellate in un mese). L'intesa prevede che lunedì 25 dicembre chi lavora il pomeriggio percepisca 95 euro, 60 euro per gli altri turni. Idem per lunedì 1 gennaio. Per martedì 26 dicembre e sabato 6 gennaio verrà riconosciuto invece un incentivo di 50 euro per ogni turno. Ma il tema, oltre al quanto, è il come.

Straordinari con i buoni spesa

Ama nel tentativo di risparmiare ha proposto incentivi sotto forma dei cosiddetti "fringe benefit", ovvero buoni spesa tipo Amazon, buoni pasto o carburante, che non sono tassati. Di fronte al muro dei sindacati si è arrivati al compromesso di dare la possibilità ai lavoratori di scegliere: l'alternativa ai buoni è la retribuzione in contanti, ma tassata al 40 per cento ed erogata solo nel mese di febbraio. Da specificare che i buoni spesa Amazon arriverebbero entro il 31 maggio 2024, e Ama dovrebbe nel frattempo pubblicare un bando per trovare un distributore. Contro la proposta si è schierata la Cgil, che al contrario di Cisl, Uil e Fiadel, non ha firmato l'accordo.

La Cgil contro l'accordo

"Ama deve impegnarsi a ricostruire il rapporto di fiducia con le lavoratrici e i lavoratori, e con le organizzazioni sindacali che li rappresentano" ha commentato il segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio, "a partire dalla difesa da strumentalizzazioni e attacchi mediatici e dalla presentazioni di proposte che non umilino il personale, come il volerli ricompensare a distanza di 6 mesi dal lavoro svolto a Natale con buoni benzina e buoni acquisto".