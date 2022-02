"Proteste contro gli impianti per i rifiuti? Non esistono zone dove non si possono fare"

Dire no ai biodigestori è una questione "assolutamente ideologica". A dirlo è l'assessora Sabrina Alfonsi, in risposta alle proteste (anche interne alla stessa maggioranza di centrosinistra) contro i nuovi impianti per la lavorazione dell'organico in arrivo a Roma. Cesano e Casal Selce le due località prescelte, dove già sono presenti autorizzazioni rilasciate per vecchi progetti firmati dall'ex amministrazione Raggi e dove e gli amministratori locali, hanno chiesto al sindaco un passo indietro. Il sindaco invece tira dritto e l'assessora Alfonsi, intervenendo a un'iniziativa della Cgil Roma e Lazio, lo ribadisce.

"I biodigestori moderni sono impianti a ciclo chiuso, tecnologicamente avanzati, in grado di trattare tutte le tipologie di rifiuti organici, a differenza del compostaggio aerobico - spiega l'assessora - e sono in grado di recuperare energia dal trattamento del rifiuto grazie alla produzione di biogas, che è classificato tra le fonti rinnovabili di energia. Catturarlo per produrre biocarburante per i mezzi Ama o per quelli del trasporto pubblico significa ridurre le emissioni di gas serra".

La biodigestione "rispetto al compostaggio aerobico si pone sulla strada della riduzione dei gas climalteranti", ha aggiunto la Alfonsi dopo avere spiegato che i due impianti per la cui realizzazione Ama parteciperà ai bandi del Pnrr, "insieme all'ampliamento dell'impianto di Maccarese coprirà il fabbisogno della frazione organica, pari a un quarto della raccolta differenziata. Oggi Roma esporta 150mila tonnellate di rifiuti organici con una spesa di oltre 20 milioni l'anno e un costo ambientale altissimo causato dalle migliaia di camion che li trasporta".

Anche l'assessore all'Ambiente della Regione Lazio interviene sulle proteste e mette a tacere i contrari. "Roma ha bisogno di una mutua solidarietà, di suddividere pesi, insediamenti e impianti ma non esistono zone dove non è possibile realizzare impianti, perché gli impianti di ogni tipo esistono dappertutto. E ciò che ha fatto imbestialire le altre comunità del Lazio, e della altre regioni alle quali abbiamo dovuto pietire aiuti negli anni, è stato il sentir dire che a Roma non si possono fare impianti". Una risposta che arriva forte e chiara anche alla Valle Galeria, dove i cittadini promettono le barricate contro l'altro impianto annunciato per carta e plastica a Ponte Malnome.