I cittadini del Lazio pagheranno meno tasse: in regione votata la riduzione

Buone notizie in arrivo per i contribuenti del Lazio. Dalla Pisana è arrivato infatti il via libera alla proposta di legge che mirava a ridurre le tasse. In particolare il consiglio regionale ha approvato le misure per la riduzione della pressione fiscale e l’incremento di un fondo speciale.

L'esenzione dell'addizionale Irpef

“Con questo atto – ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale Daniele Leodori – restiamo al fianco di famiglie e imprese del nostro territorio. Confermiamo, infatti, l’esenzione dall’addizionale Irpef per i redditi sotto i 35 mila euro e introduciamo un “bonus energia” di 300€ per la fascia di redditi tra i 35 mila e i 40 mila euro”.

Benefici per imprese e contribuenti

Per quanto riguarda le imprese, “congeliamo l’applicazione, per molti settori della nostra economia, della maggiorazione dell’IRAP. Prevediamo poi, dal 1 gennaio 2023, uno sconto del 5% sulla tassa automobilistica regionale. Al netto degli interventi appena votati, viene dato il via libere ad “una una manovra fiscale redistribuiva che porterà benefici all’80% dei contribuenti del Lazio” ha ricordato Daniele Leodori.

Cosa succede con l'Irap

Per favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale continuerà a non essere applicata la maggiorazione dello 0,92% dell’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) per diverse realtà, come ad esempio le imprese femminili di nuova istituzione. Per beneficiarne il valore della loro produzione netta, nel Lazio, non dovrà essere superiore a 100.000 euro. Analoghi benefici avranno le imprese operanti nei comuni montani ed i soggetti che operano nei settori di attività artistiche, cinematografiche, teatrali e culturali. Vale anche per le librerie. Sempre per ampliare la base produttiva, non sarà applicata la maggiorazione dello 0,92% anche alle imprese istituite nel 2022 da parte di “disoccupati over 50”; ai soggetti operanti nel settore del trasporto passeggeri; ad attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator e altri servizi di prenotazione e assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio.

Tassa automobilistica: Riduzione del 5% a partire dal 1 gennaio 2023

Per quanto riguarda il fondo speciale è stato incrementato di 3milioni per il 2022 e di 2,5 milioni per il 2023. Nell'ambito della stessa seduta del consiglio regionale è stata inoltre prevista la partecipazione della regione Lazio al comitato per la presentazione della candidatura a Expo Roma 2023. “Oggi portiamo a termine un lavoro nato tempo fa, da un confronto approfondito con le parti sociali” ha commentato Marco Vincenzi, il presidente del consiglio regionale. Un risultato di cui beneficeranno molti cittadini.

Una manovra redistributiva

“Con il voto di oggi si conclude l'iter di approvazione del bilancio regionale. Una manovra che va nella giusta direzione, quella di una maggior equità – ha commentato il consigliere di Europa Verde Marco Cacciatore – L’addizionale Irpef toccherà in modo pieno solo una parte di cittadini, ovvero la fascia superiore al 40.000 euro lordi annui. Dei 2,8 milioni di contribuenti del Lazio, sono circa 2,2 milioni quelli che saranno esclusi dal pagamento dell’addizionale IRPEF, in quanto detentori di redditi inferiori ai 35.000 euro”. Una detrazione è prevista anche per lo scaglione tra i 35 ed i 40mila euro.