"Tavolo con il Comune di Roma per ridurre l'addizionale Irpef"

"Con il Comune di Roma è in corso un tavolo negoziale per lavorare su una proposta di riduzione fiscale sull'addizionale Irpef comunale". Ad annunciarlo è il segretario della Cisl Lazio Enrico Coppotelli, durante "Destinazione Roma, l'agenda della Cisl per il Giubileo del 2025" organizzato ieri, giovedì 4 luglio, in Campidoglio. "Questa è una base di partenza solida e concreta, sulla quale costruire un'azione di rilancio produttivo ed occupazionale, associato alla proposta della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. Ora è il momento di accelerare".

Il convegno è stato organizzato per illustrare le 11 proposte che compongono l'agenda del sindacato in vista del Giubileo. Fra le strategie appunto la riduzione progressiva straordinaria dell'addizionale Irpef su redditi da lavoro e da pensione per il 2025, aspetto che sarebbe già oggetto di un'interlocuzione avviata con il sindaco Gualtieri. A richiedere un confronto su questo negli scorsi mesi anche la Cgil, a seguito della legge di variazione di bilancio approvata lo scorso marzo in Regione Lazio.

La Pisana ha infatti azzerato le addizionali Irpef per i redditi imponibili fino a 28 mila euro. Per sostenere questa misura fiscale, ha stanziato 136.985.000 euro per il 2024, di cui 133,7 per il taglio dell'Irpef e 3,285 milioni per il taglio dell'Irap al terzo settore. Il fondo è coperto con 100 milioni di euro già iscritti nel bilancio 2024-2026.

Altro punto centrale emerso dall'agenda Cisl: l'appello a favorire la partecipazione dei lavoratori nelle aziende, sia pubbliche che private. Un cambiamento che a Roma in parte è già iniziato.

La partecipazione dei lavoratori in azienda

Mentre in Parlamento è in discussione la proposta di legge di iniziativa popolare, promossa proprio dal sindacato cattolico, a Roma si sperimenta la prima forma di partecipazione al lavoro. Succede in Ama, dove recentemente è stato firmato da FIT Cisl un protocollo che prevede la costituzione di un comitato bilaterale di strategia e sviluppo industriale: "La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico - spiega il segretario Coppotelli - ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia".