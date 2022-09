Sos Rider, si amplia la rete dei "rifugi cittadini" per i fattorini

Si amplia la rete di “rifugi cittadini” per i rider che ogni giorno percorrono decine di chilometri per le strade di Roma per le consegne. Giovedì i rappresentanti della Fit-Cisl del Lazio hanno avuto un incontro con la Commissione Cultura di Roma Capitale, ricevendo conferma dal Comune della disponibilità di mettere a disposizione sempre più spazi pubblici, biblioteche in primis, da trasformare in punti sosta per i rider.

Il progetto, ribattezzato “Sos Rider” e presentato lo scorso luglio, era stato anticipato nell’aprile del 2021 dall’apertura da parte della Fit-Cisl della prima “Stazione Lavoro” a pochi metri dal Colosseo. Uno spazio polifunzionale in cui i rider possono fermarsi per riposare, mangiare o semplicemente utilizzare i bagni. Dall’esperienza era nato un dialogo con il Comune che, nel luglio 2022, ha portato alla definizione di un progetto che prevede di realizzare all’interno delle biblioteche romane altri spazi di questo genere.

“Più di un anno fa abbiamo aperto la Stazione Lavoro, un rifugio per lavoratori fragili, bisognosi anche soltanto di andare al bagno. Bene che queste realtà si moltiplichino - ha detto Marino Masucci, segretario generale della Fit-Cisl Lazio - Rincuora sapere che questo tipo di spazi, adesso, sarà messo a disposizione anche dal Comune”.

Al progetto lavora da mesi la commissione capitolina lavoro e cultura, insieme con gli assessori competenti e la direttrice delle biblioteche del Comune di Roma: “La Stazione Lavoro è diventata un punto di riferimento per persone che, pur non conoscendosi, sono ‘colleghi’, e ci ha dato la possibilità di conoscere e rappresentare meglio i tanti problemi di una categoria di persone difficilmente raggiungibili, proprio perché ‘sparse’ per la città - ha detto Masucci - L’auspicio è che iniziative come quella di oggi, che offrono un luogo e uno spazio, non soltanto materiale, ai lavoratori fragili, continuino ad essere assunte sempre più ad ampio raggio, fino a diventare strutturali”.