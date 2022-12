Rider travolto e ucciso, i sindacati al Comune: “Aprire tavolo su sicurezza stradale”

Maggiore attenzione alla sicurezza stradale: è una delle richieste di Gualtieri al Viminale, ma anche il monito che i sindacati lanciano al Comune dopo la tragica morte di Muralidharan Abhishek, rider indiano di 28 anni travolto sulla Cassia.

Rider travolto e ucciso, i sindacati chiedono più sicurezza stradale

“Vogliamo far arrivare il nostro abbraccio alla famiglia e rompere ogni forma di silenzio su tragedie di questo tipo” - hanno scritto in una nota Marino Masucci e Paolo Cerminara, della Fit-Cisl del Lazio. “Ribadiamo con forza e vigore che va fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza stradale e di ogni lavoratore, a partire da quella di persone che sono attive in strada, in diversi orari, in diverse condizioni meteo e in condizioni di solitudine. Nessuna azione, nessun gesto, nessuna misura deve restare intentata per fare in modo che la strada sia un luogo sicuro, e per tutelare l’incolumità di ogni lavoratore”.

I rider lavoratori dipendenti: "Bisogna sconfiggere il cottimo"

Un appello che è anche quello della Filt Cgil che evidenzia come il tema della sicurezza non possa essere disgiunto dal miglioramento delle condizioni di lavoro dei rider. “È necessario garantire diritti e salario per sconfiggere il cottimo, assicurare il corretto inquadramento contrattuale ed ispirarsi a quanto si è fatto in Filt Cgil insieme a Justeat con l’accordo del 2021”. Il riferimento è alla trasformazione dei rider del colosso del delivery in lavoratori dipendenti a cui è applicato il contratto collettivo nazionale del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni con la garanzia dunque dei diritti sindacali e il trattamento economico e normativo previsto dall’accordo sindacale siglato tra JustEat e i confederali.



“Solo il raggiungimento di queste condizioni, insieme alle tutele di salute e sicurezza, potrà evitare che ci siano altre morti. Per questo - ecco l’appello al Campidoglio - sollecitiamo l'apertura di un tavolo presso il Comune di Roma Capitale, come richiesto già da mesi, per affrontare il tema della sicurezza anche in riferimento alla viabilità urbana. La tutela della salute e della sicurezza di chi lavora deve tornare al centro dell’agenda politica di tutti i livelli istituzionali” Un concetto ribadito anche oggi in occasione dello sciopero generale regionale e della manifestazione in Piazza Madonna di Loreto.