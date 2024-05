La ricostruzione del "blitz" di Tor Bella Monaca che ha spaccato la politica

C’è chi la chiama “operazione di bonifica” e chi, invece, un “blitz”. Definizioni differenti per descrivere le operazioni cominciate mercoledì 9 maggio a via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca e che stanno mettendo in contrapposizione il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, e diversi esponenti della sinistra capitolina. Se, da una parte, il minisindaco di centrodestra rivendica gli interventi per liberare i 600 box degli stabili popolari del comparto R5 per permettere l’avvio dei lavori di rigenerazione urbana previsti dal Pui, dall’altra i consiglieri capitolini e assessori della giunta Gualtieri parlano di un’azione prevista da mesi e della quale i residenti erano stati ampiamenti informati.

La bonifica dei box

I residenti del comparto R5 di Tor Bella Monaca erano stati avvisati, tramite alcuni manifesti informativi, che a partire dal 29 aprile sarebbero cominciate le “attività di riacquisizione in possessore degli spazi interrati” perché oggetto dei lavori di rigenerazione urbana previsti nel quartiere. Entro il 29 aprile, si spiegava, dovevano essere “concluse le operazioni di sgombero delle masserizie”. Un intervento, tra l’altro, annunciato anche in occasioni di alcuni incontri con i residenti come era accaduto, mesi fa, quando gli inquilini avevano dovuto spostare le loro automobili parcheggiate nella corte interna dell’R5.

La storia dei box

Perché, allora, secondo la sinistra quello di mercoledì non è stato un blitz? La stragrande maggioranza dei legittimi assegnatari delle case popolari di via dell’Archeologia erano titolari anche dei box, situati nei seminterrati. I box erano aperti e, nel corso degli anni, sono stati chiusi dagli inquilini assegnatari per evitare furti e occupazioni. Parliamo, quindi, di persone anche di più di 80 anni che utilizzavano quegli spazi per stipare le cose che non entravano più in casa. Peccato che poi, dopo tanti anni, i documenti che attestino la titolarità dei box siano introvabili nonostante gli inquilini paghino un affitto che comprende, appunto, anche i locali seminterrati. La maggior parte degli assegnatari, negli ultimi giorni, ha quindi provveduto, anche tramite l’aiuto di amici e parenti, a sgomberare quelle aree proprio perché sapevano che l’amministrazione doveva entrarvi in possesso in vista dei lavori di rigenerazione.

Lo sapevano tutti

“Tutti sapevano che quei box sarebbero stati liberati” spiega a RomaToday la consigliera del Pd, Nella Converti, respingendo quindi la definizione di “blitz”. “Ne aveva parlato Gualtieri in conferenza. Ho incontrato personalmente gli inquilini che avevano paura sul come riuscire a spostare le loro cose. Non capisco come sia possibile che Nicola Franco parli di “blitz” quando tutti, ripeto, sapevano che ci sarebbero stati questi interventi. Poi è ovvio – continua Converti – che serviva anche la presenza delle forze dell’ordine perché non sapevi bene cosa potevi trovare”. Infine, secondo Converti, “il fatto che non si sia trattato di un blitz lo testimonia che non c’è stata alcuna resistenza. Questo perché, finalmente, i cittadini si sono fidati delle istituzioni. Dire che sono tutti dei delinquenti significa fare il gioco dei clan criminali. Invece bisogna applaudire il fatto che i residenti del comparto R5 abbiano collaborato”. “Dobbiamo – conclude – riconoscere la dignità dei cittadini di Tor Bella Monaca che si sono fidati, del resto la maggior parte dei box era praticamente vuoto.”

Nel corso della prima giornata di operazioni di bonifica, sono stati aperti e liberati 173 box. Sono stati trovati circa 120/130 grammi di hashish e diverse carcasse di macchine rubate. Un garage era adibito a monolocale, per cui é stato denunciato il proprietario. Trovate, poi, altre carcasse di scooter e pezzi di motore perché lì, in alcuni garage, smontavano le macchine e si rivendevano i motori a pezzi. Nelle operazioni successive, avvenute giovedì 9 maggio, sono stati rinvenuti altri motorini rubati e 5 persone che abitavano in uno dei box.

È stato un blitz

Il minisindaco del sesto, Nicola Franco, ha da subito parlato di un vero e proprio blitz. Un concetto espresso nella prima giornata di interventi ed anche in quella successiva: “Erano 30 anni e oltre che giornate come queste erano attese dalla cittadinanza – ha scritto in una nota - ora che finalmente lo Stato mostra la propria forza e la propria presenza, dispiace che una parte della politica che governa questa città abbia dato fastidio la parola ‘Blitz’ che ho utilizzato per descrivere l’intervento di ieri e oggi. Chiederei alla sinistra come potremmo definire l’azione di 150 agenti delle forze dell’ordine che ritrovano illegalità e droga e che arrestano criminali che qui vivono? È una scampagnata, una visita culturale, per la sinistra? Invece di polemizzare con noi escano dalla loro torre d’avorio e siano fieri dei blitz delle nostre forze dell’ordine”.

Opera di rigenerazione e riscatto

La presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ringraziando le forze dell’ordine per aver proceduto “alla bonifica e allo sgombero dei locali in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca” ha suggerito “al presidente del Municipio VI Nicola Franco di mettere entusiasmo non solo per questo ma anche per le soluzioni e i progetti che si possono attuare affinchè si avveri realmente il suo e il nostro sogno di cambiare Tor Bella Monaca. Altrimenti tutto rischia di evaporare in poco tempo e di trasformarsi solo in operazioni spot”.

Come cambierà Tor Bella Monaca

Il progetto di rigenerazione da 77 milioni di euro prevede il rifacimento di oltre 1200 alloggi con efficientamento energetico, al piano terra una riorganizzazione capace di ospitare la sede del Museo delle Periferie Rif. Al primo piano ci saranno spazi co-working e altri destinati a servizi per gli studenti. In altre parti sono previsti alloggi condivisi come case per studenti, cohousing e altre soluzioni abitative simili. Verranno inoltre valorizzati fondamentali presidi sociali già esistenti come la palestra di boxe, il centro diurno “La Rosa dei Venti”, i laboratori della Comunità di Sant’Egidio e la Ludoteca “Casa di Alice”.