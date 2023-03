Sergente italiano morto nella campagna di Russia: dopo 80 anni riconsegnata piastrina al nipote

Il sergente Ruggero Longo aveva 21 anni quando se ne sono perse le tracce. Era partito con la nona divisione di fanteria autotrasportabile dell'ottavo reggimento 'Roma' per la campagna di Russia. Ed è stato lì che, nel 1942, ha trovato la morte.

La cerimonia in Campidoglio

Oggi, simbolicamente, il giovane militare è tornato a casa. Il sindaco di Roma ha infatti potuto riconsegnare la targhetta identificativa al pronipote Paolo Vartolo, nel corso di un cerimonia che si è svolta nella sala delle Bandiere, in Campidoglio, alla presenza del sindaco e del comandante dell'ottavo reggimento Valerio Lancia che ha donato a Gualtieri ed al discendente del sergente lo stemma araldico del reggimento.

Il commento del sindaco

"Voglio dire grazie per questo recupero toccante - ha detto il sindaco Gualtieri - che ci consente di ricordare e far tornare i caduti in una delle esperienze belliche tra le più tragiche della nostra storia. Una guerra terribile che ci rimanda a quella in corso: fa impressione pensare che ancora oggi non troppo lontano da quei luoghi si combatta e si muoia. Così teniamo viva la memoria e il ricordo".

L'origine della piastrina

La targhetta di Longo era stata riconsegnata insieme a centinaia di altri militari italiani nel 2009. Un abitante di Miciurinsk, a sud est di Mosca, le ha riconsegnate all’alpino milanese Antonio Respighi. Nella cittadina russa, tra il 1941 ed il 1045, era stato allestito un campo di prigionia per militari internazionali con fosse comuni. E’ un luogo triste, nella memoria collettiva, perché lì giacciono oltre 4mila soldati italiani.

Respighi è già riuscito a riconsegnare 300 piastrine. Quella invece consegnata al pronipote del sergente Longo, è frutto del lavoro che gli uffici anagrafici hanno svolto insieme ad Ilaria Quaglieri, a sua volta pronipote di un altro caduto. Gli uffici capitolini hanno così potuto riscostruire la discendenza del giovane sottoufficiale, arrivando così a consegnare la piastrina numero 40957 nelle mani del nipote che, fino a qualche giorno fa, non era al corrente della storia del suo avo, morto molti anni prima che lui nascesse.