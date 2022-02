Salute, l’appello alla Regione: “All’Asl Rm3 servono più neuropsichiatri infantili e logopedisti”

Assumere personale specializzato a sostegno della salute mentale, dei disturbi neuropsichiatrici dei minori e dei soggetti con fragilità. Un gruppo di genitori del municipio X ha lanciato una raccolta firme per chiedere l’intervento della regione Lazio.

La salute mentale dei minori

“Oltre ai problemi che viviamo quotidianamente tra piani terapeutici, tempi di attesa, difficoltà nella scuola e porte sbattute in faccia, si stanno aggiungendo sintomatologie come ansia e depressione dovute alla pandemia che per lo stato di salute dei nostri figli e alunni potrebbero essere devastanti” ha spiegato Michela Cori, un genitore del municipio X che, insieme a Amelia Sansone e Bruna Pitrola, ha lanciato la raccolta firme.

Le figure mancanti

La richiesta che arriva dal territorio, tramite le tre firmatarie dell'iniziativa, è di dotare la Asl Rm3 di neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell' età evolutiva (i cosiddetti Tnpee). Perché “non possiamo permettere che la loro mancanza si rifletta sulla salute dei nostri figli”.

L’assenza di personale specializzato, in numero sufficiente a soddisfare le richieste, comporta una tardiva diagnosi che, in alcuni casi, non consente di prevenire le forme più gravi di disagio. “Invece di spendere milioni di euro in Voucher per le cure psicologiche in strutture pubbliche” hanno rimarcato le promotrici della raccolta firme, “basterebbe dotare le strutture sanitarie locali di personale specializzato per garantire una pronta assistenza ed una continuità di cura”.

La richiesta portata in aula

La richiesta, partita nel municipio X, ha trovato una sponda all’interno del palazzo del governatorato di Ostia. “E’ necessario che la Regione Lazio sostenga l’accesso alle terapie psicologiche e psicoterapeutiche, anche tramite assunzioni e concorsi, vincolando una parte più cospicua di bilancio del piano nazionale per la “Salute mentale” ha commentato il capogruppo pentastellato Alessandro Ieva, primo firmatario di un dispositivo portato all'attenzione del consiglio municipale.

L'iniziativa replicata nei territori

“Bisogna procedere con urgenza ad assumere personale specializzato da collocare nei cervizi di neuropsichiatria infantile della Asl Roma 3 attingendo dalle graduatorie regionali esistenti. Questo è un tema che deve sentirci tutti coinvolti” ha aggiunto il pentastellato. Il provvedimento è stato calendarizzato per il 17 febbraio. E sarà depositato, fanno sapere i pentastellati, anche in assemblea capitolina, nei municipi XI e XII e nel consiglio comunale di Fiumicino, vale a dire in tutti i territori in cui, la Asl Rm3, eroga i propri servizi.