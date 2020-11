Coronavirus, il Sicet di Roma lancia un questionario online per raccogliere dati sulla difficoltà abitativa delle famiglie

Della crisi economica seguita alla pandemia di Coronavirus è stato scritto molto. E, con essa, delle crescenti difficoltà abitative di molte famiglie rimaste senza reddito e dell’inevitabile aumento degli sfratti. Per avere dei dati da rielaborare, però, è ancora presto. Per questo motivo Cisl Lazio e Sicet Roma e Lazio hanno lanciato una ricerca sull’impatto della pandemia in questo settore: ‘Il Covid 19 e le difficoltà economiche ed abitative delle famiglie’, è il titolo.

“Cosa è successo con la comparsa del Covid 19, nelle famiglie e nel sistema abitativo delle nostre città? Quali nuove difficoltà sono intervenute nell’abitare? Abbiamo dovuto scegliere tra cose essenziali, pagare l’affitto o il mutuo? Come pensiamo che possa essere il dopo?”, scrivono Cisl Lazio e Sicet Roma e Lazio in una nota. “Ascoltare, elaborare e cercare di rispondere a queste domande è l’impegno di questa ricerca”.

La raccolta dei dati è partita il 25 novembre e riguarderà Roma, che già prima del Coronavirus presentava numeri molti alti per l’emergenza abitativa, e Viterbo, una cittadina più piccola ma che presenta comunque problemi di accesso alla casa. I dati verranno raccolti attraverso un questionario anonimo online (a questo link) e condiviso sul sito ufficiale del Sicet Roma e Lazio e sulle pagine social.

“Abbiamo voluto mettere in campo questa iniziativa con uno strumento semplice e veloce ma affidabile, per avere direttamente dalle persone dati su quel che sta accadendo senza attendere le rilevazioni statistiche che arrivano sempre dopo”, commenta Paolo Rigucci, segretario del Sicet Roma. “Alle persone chiediamo alcune indicazioni semplici sulla loro situazione prima e dopo il Covid, quali sono stati i problemi, cosa si aspettano dalle rivendicazioni sull’abitare. È uno strumento che ci aiuterà ad avere coscienza delle difficoltà delle persone in questo particolare momento”.