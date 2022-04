Dopo due anni di stop riapre al pubblico l'ufficio condoni. Veloccia: "Così smaltiremo le pratiche"

Riapre dopo due anni di chiusura e lavoro in remoto per il Covid l'ufficio per il condono edilizio di Roma Capitale, con appuntamenti al pubblico ripresi già la mattina di mercoledì 6 aprile e un ritmo di 50 al giorno, prenotabili sul sito comunale tramite il sistema TuPassi.

Grazie a uno stanziamento pubblico di oltre 2 milioni di euro a oggi negli uffici di via di Decima, oltre a lavorare le pratiche di condono e al ricevimento dell’utenza, sono operative due isole digitali che provvedono a digitalizzare i fascicoli esistenti che possono essere consultati e recuperati da parte dei tecnici da remoto permettendogli di lavorare e asseverare la pratica, tanto che già oggi le pratiche istruite tramite asseverazione dai professionisti esterni vengono rilasciate entro 90 giorni, come previsto dalla legge.

“Dal momento del suo insediamento la nuova Giunta ha dato immediato mandato agli uffici di provvedere alla riapertura dell’Ufficio condono - commenta l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia - attraverso lo svolgimento di lavori strutturali, svolti dal SIMU tra gennaio e febbraio, e una riorganizzazione degli uffici che permettesse il rientro del personale nelle sedi e la possibilità di riaccogliere l’utenza. Contemporaneamente è stata effettuata una nuova pianificazione del lavoro per affrontare l’enorme mole di pratiche arretrate attraverso la predisposizione di una procedura di semplificazione destinata ai professionisti esterni, l’informatizzazione di tutti i procedimenti, la digitalizzazione delle 50mila pratiche di condono pregresse e di tutte le successive”.

È inoltre in dirittura d’arrivo un accordo con l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, che verrà esteso anche alle altre categorie professionali di competenza, che prevede il loro supporto nella lavorazione delle pratiche.