Riapertura del Planetario, finalmente c'è la data ufficiale

Otto anni, tanto c'è voluto per riaprire il planetario all'Eur. E dopo i primi parziali annunci di inizio gennaio, adesso c'è una data ufficiale: il 22 aprile. Lo ha fatto sapere il presidente di Zétema Progetto Cultura, Simone Silvi, durante una commissione congiunta Cultura-Bilancio.

Aperto nel 2004 all'interno del Museo dlela Civiltà Romana a piazza Giovanni Agnelli 10, le attività sono durate dieci anni, fermandosi a gennaio 2014 per importanti e imprescindibili lavori di riqualificazione. Lungaggini burocratiche, mancanza di fondi, scarsa reperibilità di materiali ha fatto sì che per 8 anni una delle principali attrazioni dell'ex XII oggi IX Municipio, ma in realtà di tutta Roma, rimanesse "off limits" perdendo 110.000 visitatori e oltre 600.000 euro di incasso l'anno.

“Stiamo procedendo alla riapertura del Planetario - le parole di Silvi in commissione -, abbiamo finalmente fissato una data. Un ringraziamento alla professionalità di questa azienda che si sono messe al lavoro al settembre 2021 e con l’aprile 2022 finalmente riapriremo”.