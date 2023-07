Riaperti i chioschi ai “Cancelli” due mesi e mezzo dopo l'avvio della stagione, esulta il Pd

Dalla mattinata di domenica 30 luglio cinque chioschi, nelle spiagge libere di Castel Porziano, sono tornati operativi. I romani che si recano quindi ai “Cancelli” 1, 2, 4, 6 e 7, possono trovare un luogo dove acquistare una bibita fresca, un gelato, un panino, senza doverseli portare con le borse frigo da casa.

Il ritorno alla normalità

Prima di riaprire i chioschi, le spiagge dei 5 Cancelli sono state ripulite dalle montagne di rifiuti che si erano accumulati nel corso delle settimane. Uno spettacolo indecoroso più volte segnalato che è stato finalmente affrontato e risolto. Sempre in questi arenili, dall'ultima domenica di luglio è diventato possibile, e lo sarà fino al prossimo 30 settembre, prendere anche a nolo ombrelloni e lettini. Dalla fine di luglio, pertanto, è stato ripristinato il livello di servizi che gli utenti erano soliti ricevere in quelle che, a buon diritto, vengono considerate “le spiagge dei romani”. Un ritorno alla normalità è stato salutato come un successo dall'amministrazione locale e cittadina.

Una notizia storica

A dare per primo la notizia della riapertura dei chioschi è stato il presidente del X municipio Mario Falconi. Nel dare la comunicazione, il minisindaco ha annunciato “una notizia dalla portata storica”. È in questi termini che è stata comunicata “la sottoscrizione ufficiale della convenzione per l'affidamento delle attività di ristoro nelle spiagge libere di Castel Porziano”. La convenzione, “stipulata tra il Municipio Roma X e gli affidatari, i cinque chioschi del litorale, ha lo scopo di assicurare la pubblica fruizione per finalità balneari e l’esercizio delle attività strettamente funzionali alla destinazione pubblica delle aree”. Perché è storica? Perchè arriva dopo la firma di un atto atteso da 20 anni: un accordo tra la Capitaneria di Porto e l'amministrazione municipale che consente a quest'ultima di assegnare, in subconcessione, i punti ristoro.

La soddisfazione del consigliere democratico

Cosa c’entra la firma di quella convenzione tra municipio e Capitaneria con il fatto che, per la riapertura dei chioschi, si è dovuto attendere fino al 30 luglio? Ha provato a spiegarlo Giovanni Zannola, consigliere democratico di Roma Capitale. “Circa 9 mesi fa – ha ricordato Zannola – la spiaggia della Tenuta di Castel Porziano, era stata sequestrata in seguito al rilevamento di alcune irregolarità che in sintesi potrei riassumere in ‘sciatteria e lassismo’, ad essere buoni, di tutti coloro che negli ultimi 20 anni non sono intervenuti per sciogliere i nodi di carattere burocratico-amministrativi che pendevano sull’area”.

Due mesi e mezzo senza chioschi

La convenzione quindi, risolve una questione che aveva portato al sequestro dei chioschi ed infatti la prima richiesta dell’attuale presidente Mario Falconi, firmato l’atto con la Capitaneria, è stata quella di chiedere il loro dissequestro. Poi è trascorso un altro mese prima di arrivare all’epilogo di domenica 30 luglio, con quello che per il municipio X rappresenta una “notizia di portata storica” e che invece per i romani costituisce il ritorno alla normalità: la riapertura dei punti ristoro in cinque spiagge e la ripresa del servizio di nolo di ombrelloni e lettini. A distanza di due mesi e mezzo dall'avvio della stagione balneare, i romani possono contare a pieno titolo anche sulle spiagge libere di Castel Porziano. Almeno per un paio di altri mesi, perché questo accordo che “chiude un ritardo amministrativo durato decenni" ha spiegato il minisindaco, consente la riapertura dei punti ristoro è valido fino al 30 settembre. Poi, ha aggiunto Falconi “servirà una procedura di evidenza pubblica”. E lì il municipio, a cui è rimasta la patata bollente della delega sul litorale, dovrà essere bravo a non farsi trovare in ritardo. Se ci riuscirà, sarà davvero una notizia storica.