Tmb di Guidonia, i contrari bussano all'assessore Ghera (che all'opposizione si batteva con loro)

Annullare le Aia (autorizzazione integrata ambientale) concesse per il funzionamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico di proprietà del gruppo Cerroni a ridosso del parco dell'Inviolata. La ragione? Manca il parere di Arpa Lazio all'interno degli atti, è stato ampiamente documentato l'inquinamento della falda acquifera, c'è un vincolo archeologico che è stato ignorato, non fa parte del piano rifiuti regionale del 2020.

"Revocare i permessi al tmb"

La richiesta arriva dal Coordinamento cittadini Lazio, raggruppamento di comitati locali e associazioni come Codici ed Earth, motivata da presunte violazioni e omissioni della normativa ambientale e amministrativa. Un lungo e dettagliato dossier finito sulle scrivanie del presidente della Regione Francesco Rocca e dell'assessore all'Ambiente Fabrizio Ghera, quest'ultimo schierato dalla stessa parte dei cittadini quando si trovava tra i consiglieri di opposizione.

L'impianto, lo ricordiamo, è situato sul territorio del comune di Guidonia, alle porte est di Roma, a ridosso del parco dell'Inviolata, costruito ma mai attivato fino all'ordinanza del sindaco Gualtieri (sottoscritta in qualità di sindaco metropolitano) di un anno fa. Risulta infatti di cruciale importanza per il ciclo rifiuti di Roma che si trova a oggi con un solo tmb (quello di Malagrotta) nei confini comunali. Non fa parte del piano rifiuti regionale licenziato nel 2020, ma al momento è comunque in corso una fase di collaudo che dovrebbe precedere la vera e propria attivazione. Nel mezzo una serie di ostacoli di natura legale, normativa, ambientale. E un fronte compatto di cittadini pronto a tutto per fermarlo.

I limiti delle Aia

Tornando al dossier su citato, vengono ben riassunti i limiti che secondo i denuncianti dovrebbero mettere la Regione Lazio nelle condizioni di annullare le due Aia, una prima nel 2010 e una seconda nel 2020 (a seguito di un cambio di normativa che obbliga ad aggiustare l'iter di rilascio). Il primo limite riguarda l'assenza del parere paesaggistico del Mibact (obbigatorio per legge dal momento che un bene archeologico si trova all'interno dell'area di progetto dell'impianto). E la mancanza sia nella prima che nella seconda Aia di un piano di monitoraggio delle varie matrici ambientali da parte di Arpa Lazio. Il secondo, l'inquinamento della falda acquifera sottostante l'impianto, a seguito delle attività della precedente discarica chiusa nel 2014. A rilevarlo i piezometri posti da Arpa intorno all'area della cava.Diclorobenzene, Dicloropropano, Ferro, Manganese, Alluminio, Arsenico, Piombo. Tutti al di sopra della soglia consentita. In tutto questo, come già abbiamo rilevato, l'impianto non è contenuto nel piano rifiuti della Regione Lazio.

Inviolata sia area a rischio ambientale

Da qui - si legge nell'atto - la richiesta di "annullamento delle autorizzazioni ambientali rilasciate in quanto illegittime intervenendo d'ufficio in autotutela anche a distanza temporale dal primo atto, in quanto appare sufficientemente e adeguatamente motivato l'interesse pubblico dei cittadini del nord est del Lazio laddove nel caso di specie sussistono attuali, oggettive ed adeguate ragioni che giustificano detta rimozione". Annullamento delle autorizzazioni e inserimento della zona nelle aree ad alto rischio ambientale ex legge regionale 13/2019, come richiesto dalla stessa Arpa alla Regione.

Quando Ghera diceva "si revochi le Aia"

Una questione complessa che ora l'assessore Fabrizio Ghera si troverà a dover sbrogliare. Ricordiamo che lo stesso Ghera insieme ai consiglieri di Fratelli d'Italia all'opposizione della maggioranza dem nella scorsa consiliatura raccolse più volte le istanze dei comitati in questo senso. C'è anche la sua firma nell'ordine del giorno discusso lo scorso luglio collegato all'assestamento di bilancio. Si poneva la stessa richiesta: revocare le Aia in autotutela.