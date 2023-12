Dai nidi ai musei, tutti gli aumenti decisi da Gualtieri per far quadrare i conti

Cresce l'inflazione, diminuiscono gli introiti. Non solo vengono meno le entrate dell'Imu, la tassa municipale urbana che si paga su immobili e terreni, escluse le abitazioni principali. Ma il Governo ha anche tagliato le erogazioni per gli enti locali sulla spesa corrente, con un segno meno che è stato quantificato tra i 20 e i 25 milioni di euro per il prossimo anno. Così la giunta Gualtieri ha deciso di adeguare le tariffe dei servizi comunali per il 2024.

Aumentano i costi dei servizi comunali

I servizi comunali sono, per capirci, i nidi e le materne, i musei, i cimiteri, le mense, i mercati, i servizi cimiteriali, l'occupazione di suolo pubblico, le case di riposo. Chi ne vuole usufruire deve pagare, in molti casi in base al reddito. In una riunione di giunta del 15 dicembre, precedente all'approvazione del bilancio previsionale 2024-2026, il sindaco Roberto Gualtieri e i suoi assessori hanno deciso di fare una cosa che, evidentemente, non veniva fatta da anni. Addirittura dieci se si considera il tariffario per le Osp, le occupazioni di suolo pubblico. Cioè adeguare i costi, aumentandoli, all'inflazione cumulata nel triennio 2021-2023, pari in media al 16%.

Minori entrate e inflazione, ecco il perché

D'altronde, già lo scorso anno, il primo cittadino aveva ripetuto più volte che i minori introiti dovuti all'Imu sarebbero stati un colpo duro per la capacità di spesa del Campidoglio. A ottobre 2022 la Corte Costituzionale aveva depositato una sentenza nella quale spiegava che due coniugi con indirizzi di residenza differenti non devono pagare l'Imu, nel caso in cui uno dei due abbia un'altra proprietà immobiliare. Se il proprietario risiede (o dimora) altrove, senza la famiglia, è esente. Questo ha comportato ben 145 milioni di euro in meno per Roma Capitale. Ai quali aggiungere minori entrate per le Osp Covid e ora anche i tagli del Governo. Non aggiornare le tariffe all'inflazione e al costo dei servizi sarebbe stato un problema.

Rette dei nidi più alte

Per quanto riguarda gli asili nido, che restano gratuiti per le famiglie con Isee fino a 5mila euro e con costi invariati fino a 15mila, le rette aumentano per tutte le altre fasce di reddito. Si passa da 178 a 200 euro per l'ISEE da 15mila a 20mila euro, da 357 a 400 euro per i redditi da 30mila a 35mila euro l'anno. Non poco l'aumento anche per una delle fasce ISEE più rappresentate, quella tra i 25mila e i 30mila euro: si passa da 297 a 339 euro al mese. Per i redditi dai 5mila ai 15mila, invece, le rette restano invariate. Ritocchi in alto anche per la refezione scolastica. Per esempio, il massimo previsto per chi ha un ISEE fino a 45mila euro passa da 100 a 118 euro al mese (5 pasti a settimana), con scaglioni di aumenti che vanno dal 12 al 18% in base alla fascia di reddito d'appartenenza.

Anche nei musei si paga di più

Per chi non risiede a Roma, il prezzo del biglietto di ingresso ai musei comunali passa da 11,50 a 13,00 euro (intero), mentre la tariffa ridotta resta invariata a 9,50 euro. Gli aumenti, nel caso di Musei Capitolini, toccano anche i romani. Chi vorrà visitarli, aggiungendo anche un giro al nuovo spazio espositivo e alla Terrazza Caffarelli, dovrà sborsare 15 euro e non più 13 per la tariffa intera. Anche l'Ara Pacis aumenta, per i non residenti, passando da 10,50 a 12,00 euro per ogni ingresso a tariffa piena.

Osp più salate, soprattutto in centro

Anche il tariffario relativo alle Osp, occupazioni di suolo pubblico "non era adeguato da circa dieci anni" fanno sapere dal Comune. "Dopo un confronto con le categorie interessate - continua la nota - l’amministrazione ha concordato di intervenire adeguandosi al solo incremento dei prezzi al consumo, che dal 2014 a oggi è stato del 20%, e differenziando tra le zone più favorite dall’aumento considerevole dei flussi turistici e le zone di minor pregio". Leggendo il tariffario licenziato dalla giunta, si scopre che per le Osp permanenti si passa da 74 a 89 euro (a metro quadro, all'anno), dopodiché c'è una differenziazione in base alle zone dove si richiede di stabilire la propria attività commerciale.