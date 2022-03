Rete elettrica più efficiente con un investimento di 60 milioni: Comune e Regione firmano l’accordo con Terna

Sessanta milioni di euro per efficientare la rete elettrica e per garantire una serie di interventi a beneficio del Tevere, con bonifiche e manutenzioni della sue banchine. E’ questo l’investimento che Terna ha deciso di fare sulla Capitale e che, grazie all’accordo appena firmato con Regione e Comune, permetterà di incrementare l’efficienza, la sostenibilità e la sicurezza del sistema elettrico cittadino.

25 km di tracciato

Il protocollo sottoscritto nel pomeriggio del 10 marzo tra l’ad Stefano Donnarumma, il presidente Nicola Zingaretti ed il sindaco Roberto Gualtieri, prevede di attivare una stabile collaborazione tra l’azienda e le due istituzioni. L’accordo, che ha durata quinquennale, prevede la sostituzione dell’intera dorsale in cavo interrato da 150 kiloVolt che va dalla cabina primaria “Laurentina” fino a quella denominata ”Flaminia” passando per le cabine primarie “Ostiense”, “Villa Borghese” e “Nomentana”. Le operazioni, in parte già avviate, consentiranno di realizzare quattro collegamenti invisibili su un totale di 25 km. I nuovi cavi verranno posati in adiacenza a quelli esistenti è in parte su nuovi percorsi.

Per limitare i disagi alla viabilità e gestire eventuali criticità, è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, che consentirà di condividere le scelte sui tempi e le modalità con cui realizzare gli interventi.

“Il protocollo firmato oggi con il Comune di Roma e la Regione Lazio conferma il nostro costante e quotidiano impegno nel promuovere il confronto e il dialogo con i territori e con gli enti e le amministrazioni che li guidano”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma. “Grazie a questa importante collaborazione saremo quindi in grado di rendere la rete elettrica ad alta tensione della Capitale ancora più sostenibile ed efficiente, con soluzioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia, nel pieno rispetto dell’ambiente, dei siti archeologici e del paesaggio, all’insegna della piena sostenibilità”.

Risparmio energetico e benefici per il territorio

Grazie all’accordo appena firmato “ci saranno concreti benefici per il nostro territorio, in termini di qualità e sicurezza della fornitura e di un maggiore risparmio energetico” ha dichiarato il sindaco che si è dichiarato soddisfatto anche perché, contestualmente, l’investimento di Terna diventa “costituisce l'occasione di interventi di riqualificazione urbana. Si tratta di un percorso che si snoda lungo il fiume che consente una riduzione dell'impatto dei lavori e dall'altro offre l'occasione un intervento di riqualificazione sul fiume di Roma, sempre considerato un grande patrimonio da rilanciare”.

Un modello di collaborazione

Soddisfazione per la firma del protocollo è stata espressa anche dal presidente della regione, perché “questa intesa è una parte di quello di cui oggi, dopo due anni di pandemia, l'Italia ha bisogno. “E' un accordo importante perché si inserisce in una stagione di rinascita molto complessa – ha spiegato Zingaretti – fatta dal Pnrr. Il protocollo anticipa il tema dei tempi della collaborazione istituzionale. Con il sindaco stiamo collaborando su tutto con un metodo, che deve essere esportabile su tanti altri dossier”.

Manutenzioni e riqualificazioni previste

In accordo con l’intesa stipulata, inoltre, Terna, oltre alla sostituzione dei collegamenti in alta tensione, si occuperà di una serie di interventi compensativi di riqualificazione, bonifica e conservazione dell’ambiente urbano. In particolare, nel tratto tra Ponte Matteotti e Ponte Marconi, verranno effettuate attività di manutenzione straordinaria, di ampliamento delle sedi carrabili e di adeguamento degli attraversamenti pedonali. In aggiunta, l’azienda finanzierà la realizzazione di opere di riqualificazione di numerosi tratti della banchina del Tevere per consentirne una migliore fruizione da parte di cittadini e turisti, tra i quali l’installazione di impianti di videosorveglianza e illuminazione lungo la banchina e sulle scale di accesso, la bonifica e la pulizia delle aree verdi, il ripristino della pavimentazione e la disposizione di impianti di prevenzione di esondazioni.

Il tracciato, i municipi interessati ed i tempi

Il tracciato della dorsale oggetto del protocollo si articola, in tutto, su una distanza di 25 km. I lavori previsti sui “quattro collegamenti” sono ripartiti secondo tempi e modalità differenti. Per quanto riguarda la cabina “Laurentina” il tracciato, lungo 7,5 km, si sviluppa fino ad Ostiense ed interessa i Municipi VIII (Appia Antica) e IX (Eur) e. Le attività di cantiere sono state avviate a ottobre 2018 e termineranno entro dicembre 2023. Della stessa lunghezza è il tracciato previsto tra “Ostiense e Villa Borghese” che interessa però i Municipi I (Centro Storico), II (Parioli Nomentano San Lorenzo), VIII (Appia Antica). Per questo collegamento il Tavolo Tecnico tenutosi con la Regione Lazio ha condiviso una variante al tracciato autorizzato, previa realizzazione della porzione di banchina mancante tra Ponte Regina Margherita e Ponte Cavour. Le attività di cantiere saranno avviate nei primi mesi del prossimo anno e si concluderanno entro dicembre 2025. Più ridotto il percorso previsto tra “Villa Borghese e Nomentana”.Si snoda per 6 km tra i Municipi II (Parioli) questo collegamento attraversa aree densamente abitate. I cantieri sono stati avviati a novembre 2021 e dovrebbero terminare entro dicembre 2025. Il collegamento più breve è quello “Nomentana – Flaminia”: lungo 1,5 km, interessa i Municipi II (Nomentano), III (Montesacro). I cantieri saranno avviati entro la fine del 2022 e i lavori dovrebbero terminare entro dicembre 2024.