Trenta comitati scrivono a Gualtieri: "Potenziate il Nucleo ambiente e decoro della polizia locale"

“Il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale deve essere potenziato per garantire il contrasto allo sversamento illecito di rifiuti e al degrado che regna nei quartiere”. Sono queste le richieste che trenta comitati hanno messo nero su bianco in una lettera inviata al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora Sabrina Alfonsi, al presidente della commissione ambiente del Campidoglio Giammarco Palmieri e al comandante della Polizia Locale.

Da Colle degli Abeti a Trastevere, fino ad Acilia e Tiburtina. Il grido dei comitati e delle associazioni – riuniti sotto la Rete dei comitati di Roma – è unanime e punta a contrastare il degrado di ogni parte della città. “Nella lettera si chiede anzitutto il perché del mancato rinnovo del bando, scaduto lo scorso 31 luglio, per la fornitura e gestione delle videocamere utilizzate per il contrasto all’abbandono dei rifiuti. Le cosiddette “fototrappole” che si erano rivelate un ottimo strumento in mano al NAD per individuare e sanzionare migliaia di trasgressori e limitare la creazione delle mini-discariche cittadine” si legge nel testo della missiva. I comitati hanno espresso dissenso per “il depauperamento del Nad che ha dimostrato efficienza difficilmente rintracciabile nell’amministrazione capitolina”. A sostegno della tesi, i cittadini hanno riportato dati: nei quattro anni di attività è stato registrato un totale di quasi 32.000 sanzioni per scarico illecito di rifiuti, oltre 6.300 nel solo 2020.

E ancora: “Se si considera che i 15 gruppi territoriali della Polizia Locale hanno elevato un totale di sole 39 sanzioni nel 2020, si ha la misura della straordinaria efficacia dimostrata dal NAD nel contrasto al degrado da rifiuti. Nella missiva di evidenzia come possa apparire inverosimile il progetto, oramai notorio, di annullamento del NAD con passaggio dei compiti ai gruppi territoriali, i cui dati sopra riportati ne palesino la non competenza a contrastare efficacemente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”.

Per i comitati e le associazioni, gli agenti del Nad hanno dimostrato “capacità di ascolto dei cittadini”, apostrofata come “un raro esempio di eccellente amministrazione che andrebbe tutelato e potenziato”. Infine, la richiesta puntuale: “Rivedere la decisione di smembramento del NAD e procedere, viceversa, ad un potenziamento del gruppo, affinché continui proficuamente l’attività di tutela ambientale e di contrasto al degrado”.