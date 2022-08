Largo Corrado Ricci: il Campidoglio punta al restyling con i fondi del PNRR

Riqualificare largo Corrado Ricci puntando su maggiori spazi per i pedoni. E’ questa la proposta su cui il Campidoglio sta ragionando. Un’opportunità da cogliere anche per offrire una cornice adeguata al progetto di riqualificazione, del valore di 6,9 milioni, della vicina Torre dei Conti.

Il restyling dell'area davanti ai Fori

La proposta, nella forma di una delibera d’iniziativa consiliare, è stata già approvata nella commissione PNRR ed è stata presentata anche a Walter Tocci, il delegato del sindaco all’attuazione del progetto Fori. “Non è possibile che la sistemazione esterna alla Torre dei Conti sia ancora quella di quando, quella strada, era uno degli snodi più importanti della viabilità cittadina” ha premesso Giovanni Caudo, il presidente della commissione PNRR.

I Fori Imperiali e l’ultimo tratto di via Cavour, già all’epoca dell’amministrazione Marino, sono diventate delle strade precluse al traffico veicolare. Ma l’assetto superficiale, in una zona che rappresenta una porta d’ingresso al tempio della Pace ed ai Fori, non è stato modificato. L’idea quindi è quella di cominciare a progettare una trasformazione che consenta, ha spiegato Caudo, di riservare “più posti auto per i residenti, meno asfalto e più spazi per i pedoni” nell’ultimo tratto di via Cavour, dopo via Annibaldi. Significa modificare l'asse stradale, è stato spiegato in commissione, “mantenendo la carrabilità con una sezione molto più limitata, a vantaggio del pedoni”. Il quadro verrebbe completato dalla realizzazione di una piazza al posto dello svincolo di largo Corrado Ricci, a completamento del progetto di riqualificazione della Torre dei Conti. Per farlo si può partire da una progetto che, nel 2015, l’agenzia della mobilità aveva già predisposto per l’area.

Il progetto dell'agenzia della mobilità

Prima dell'approdo in Campidoglio dell'amministrazione Gualtieri, largo Corrado Ricci doveva rappresentare il punto di arrivo di una tramvia che partisse da piazza Vittorio. Quell’intervento è stato stralciato, appunto, dall’attuale consiliatura, ma resta valida la proposta di restyling di largo Corrado Ricci. Prevedeva la sistemazione di alcuni arredi per riproporre, a quota zero, ciò che è presente nello spazio sottostante. Così ad esempio i tre elementi orizzontali verdi, facilmente identificabili nel rendering, andrebbero a restituire l’idea delle tre vasche, attualmente interrate, che erano nell'area antistante il tempio della Pace.

“Quel progetto -ha chiarito Caudo in commissione – può rappresentare un punto di partenza”. Una bozza da cui prendere le mosse sapendo, però, che bisogna fare i conti anche con il recente avvio d’uno scavo, proprio in quell'area, da parte della soprintendenza. Un intervento teso a riportare alla luce la parte ancora interrata del tempio della Pace.

Un progetto modulabile

L’intenzione di destinare più spazio ai pedoni è piaciuta, oltre che ai consiglieri, anche a Walter Tocci che ha proposto di organizzare i lavori attraverso due lotti. Il primo, più immediato, dovrebbe consistere nel completare la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di via dei Cavour, operando proprio sulla sezione stradale. Successivamente, tenendo presente il concomitante scavo archeologico, si potrebbe partire con la sistemazione di largo Corrado Ricci. Operazione, quest’ultima, che deve essere però concordata con la Soprintendenza. Nell’insieme gli interventi non sono in contrasto con il piano di sistemazione dei Fori che Tocci, in commissione, ha annunciato di voler presentare il prossimo settembre.

Un restyling atteso da anni

"Sono soddisfatto che attraverso l'approvazione di questa delibera riusciamo a recuperare un importante intervento, necessario da quando via dei Fori imperiali fu chiusa al traffico dalla giunta Marino, un progetto rimasto colpevolmente congelato negli ultimi anni - ha commentato a margine della commissione il consigliere Giovanni Caudo - Con l'amministrazione Gualtieri ricominciamo a pensare e a progettare una città che valorizzi il passato e renda più vivibile e a misura d'uomo il presente". La delibera deve ora passare il vaglio dell'assemblea capitolina. Poi potrà essere inserita tra gli interventi da finanziare con il PNRR e da avviare, preferibilmente, entro la prossima scadenza giubilare.