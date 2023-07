Corviale, via ai cantieri Ater. Ma c'è chi ha paura dei boicottaggi: "Ci vuole la polizia"

Due furti in appartamento nel giro di tre giorni, novità assoluta nel quadrante. Atti di vandalismo alla piscina gonfiabile usata dagli operatori di Calciosociale. Mezzi di lavoro usati dagli operai che stanno ristrutturando il quarto piano del Serpentone che scompaiono per un paio di giorni e riappaiono improvvisamente. A Corviale da qualche tempo succedono cose, raccontate da chi lì ci abita e fa volontariato, che mettono in allarme in vista dei lavori di riqualificazione finanziati dal Governo e dalla Regione. "Vogliamo che il prefetto si prenda carico della questione e faccia presidiare costantemente il territorio, perché non possiamo perdere questa occasione" è l'appello di Pino Galeota, presidente dell'associazione "Corviale Domani".

I cantieri Ater in partenza a luglio

I lavori consegnati a fine giugno, riguardanti Corviale e in partenza durante questa prima metà di luglio, come fa sapere Ater Roma sono due dei quattro promossi dalla Regione Lazio (tre a Corviale), finanziati dal Governo con i fondi Pnrr del cosiddetto Fondo Complementare. In totale si tratta di 90 milioni di euro, di cui 81 da Pnrr e 9 da Ater Roma. La tabella di marcia dell'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica prevede la conclusione di tutti i progetti a marzo 2026, anche del progetto inserito nel Piano Integrato Urbano, in collaborazione con il Comune, che partirà invece a ottobre 2023. Gli alloggi che verranno efficientati in questa prima fase appena partita sono 900: nuove coperture, coibentazione delle superfici esterne degli edifici, sostituzione integrale degli infissi, isolamento interno degli alloggi. "Con questi lavori - spiega Ater - si potranno superare almeno due classi energetiche, consentendo una notevole riduzione di emissioni di Co2 e i consumi in bolletta per gli inquilini". Il progetto che partirà a ottobre, invece, riguarda le residenze della trancia H, con efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali extra-residenziali. In parole povere, quelli che erano negozi, poi occupati e trasformati abusivamente in case, diventeranno regolarmente alloggi per regolari assegnatari.

Racket e droga, Corviale chiede aiuto al prefetto

In tutto ciò, però, la preoccupazione di alcuni abitanti di Corviale è che qualcuno, legato a organizzazioni criminali, al racket delle occupazioni e degli allacci abusivi alle utenze, gruppi di spacciatori che frequentano quotidianamente il Serpentone, vogliano mettere i bastoni tra le ruote di Ater, della Regione e del Governo tramite furti, atti vandalici e boicottaggi: "Mettere in sicurezza il territorio significa, ripetiamo, fatti concreti - si legge in una lettera scritta dalla comunità di Corviale, firmata da Pino Galeota - chiudere con le occupazioni abusive e con le vendite illegali delle abitazioni; chiudere 'la Farmacia' del 9° piano dove vive e vegeta lo spaccio, mettere a norma gli allacci illegali ai servizi elettrici, acqua, gas, svuotare le cantine e i posti auto, far funzionare la illuminazione, mettere a norma il lato B di Corviale dove c’è di tutto e di più, conoscere chi ci vive nel Corviale, accompagnata dall’ascolto e da una campagna di informazione e comunicazione degna di questo nome".

"Il quartiere necessita di un coordinamento condiviso presieduto da Giannini"

"La complessità del progetto di Corviale - prosegue l'appello rivolto a Comune, Regione, Città Metropolitana e Forze dell'Ordine - strettamente connesso oltre che al Piano Integrato e al progetto Rigenerare Corviale, in capo alla Regione Lazio, anche all’efficientamento energetico in capo ai fondi statali già deliberati, per un totale di circa oltre 130 milioni di euro, è stata riconosciuta da tutti i soggetti in campo. Al proposito, siamo consapevolmente certi che, la riuscita del progetto del quadrante Corviale necessiti in primis di un coordinamento condiviso, presieduto dal Prefetto, insieme a tutti i soggetti istituzionali interessati e alla comunità territoriale che da anni presidia il quadrante". Insomma, inizia una stagione importante per il Chilometro, il palazzone abitato da oltre 4.000 persone sul quale da qui a tre anni pioveranno oltre 120 milioni di euro.