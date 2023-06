Residenza fittizia, le onlus strigliano il Comune e chiedono una nuova delibera. Ecco le novità

Hanno aspettato qualche mese, perché c'era in ballo un'interlocuzione sul superamento della delibera del 2017 che regola l'assegnazione della residenza fittizia ai senza dimora, la cosiddetta "Via Modesta Valenti". Poi, però, vista l'inerzia - come l'hanno definita - le onlus coinvolte nel confronto hanno preso carta e penna e hanno scritto all'assessora alle politiche sociali, Barbara Funari, chiedendo di premere il piede sull'acceleratore e arrivare a dama.

Le onlus (e anche Caritas) strigliano il Campidoglio sulla residenza ai senza dimora

La strigliata arriva da dodici realtà differenti, da A Buon Diritto a Nonna Roma, da Medici Senza Frontiere ad Arci Roma. Ma anche Caritas, il braccio del Vaticano per le opere di carità. Hanno scritto e firmato una lettera in cui si sottolinea l'importanza di superare la delibera n.31 del marzo 2017, che regola il riconoscimento della residenza fittizia per chi non ha una casa e quindi non potrebbe avere un indirizzo regolare sopra ai documenti. La "Modesta Valenti", che assegna anche un civico in base al municipio in cui si trova a vivere il richiedente (dall'1 al 15), permette a persone altrimenti invisibili di avere una tessera sanitaria, accedere quindi ai servizi regionali, chiedere sussidi sociali, ma anche aprire conti correnti utili alla stipula di un regolare contratto di lavoro.

Da febbraio 2023 nessuna novità dall'assessorato

Le onlus plaudono all'ordinanza n.1 del novembre 2022, firmata dal sindaco Gualtieri, che deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi e amplia l'iscrizione anagrafica anche a chi occupa abusivamente alloggi privati ed Erp, ma ricordano che esistono decine di migliaia di persone che non vivono nemmeno in alloggi di fortuna: "Per quanto riguarda altre procedure anagrafiche e altri gruppi sociali - battono sul ferro -. i diretti interessati e le associazioni sono ancora in attesa che l’annunciata discontinuità rispetto al passato prenda forma. Facciamo riferimento alla condizione delle persone senza fissa dimora. L’assessorato alle politiche sociali ha avviato, a luglio del 2022, un’interlocuzione con le organizzazioni che si occupano del tema. A febbraio del 2023 è stata condivisa una bozza di potenziale delibera, salutata positivamente da parte delle organizzazioni intervenute. In seguito non ci sono state più interlocuzioni né le organizzazioni solidali hanno avuto notizie sul destino dell’annunciato provvedimento".

Cosa prevede la nuova delibera da approvare

Sono passati circa 4 mesi e la preoccupazione comincia a serpeggiare. RomaToday ha potuto visionare la bozza di delibera a cui fanno riferimento le organizzazioni e che dovrebbe arrivare in giunta la prossima settimana, quando sarebbe anche prevista una conferenza stampa di presentazione. Il documento, sostanzialmente, elimina quello che da tutti è stato considerato il nodo scomodo, lo scoglio che ha reso più difficile e spesso inapplicabile la residenza fittizia: l'obbligatorietà di un colloquio con i servizi sociali. I lunghissimi tempi necessari per ottenere un appuntamento con gli uffici municipali e le delicate situazioni che riguardano molti dei richiedenti, hanno creato e creano non poche criticità. "Questo colloquio allunga in maniera esorbitante i tempi di attesa - confermano le 12 onlus firmatarie dell'appello - in molti Municipi è necessario attendere molti mesi prima di poter ottenere il via libera da parte degli uffici. Oltretutto, è compiutamente illegittimo che un atto di tipo amministrativo, a carattere locale, introduca un onere procedurale diverso e più gravoso rispetto a quello definito dalla normativa nazionale. Alla luce della legge n. 35/2012, anche l’iscrizione anagrafica per persone senza fissa dimora deve necessariamente configurarsi entro 48 ore dalla consegna della dichiarazione anagrafica. Per contro, le tempistiche attualmente registrate a Roma sono enormemente superiori rispetto a quelle prescritte dalla legge".

La delibera 31 del marzo 2017, approvata sotto l'amministrazione Raggi, prevede un passaggio obbligatorio con i servizi sociali prima di approvare l'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo di via Modesta Valenti, quello che viene fornito ai senza dimora

Funari ha in agenda una conferenza stampa

La strigliata delle onlus, a quanto pare, sta sortendo i primi effetti. A un anno dall'apertura del tavolo di confronto, secondo quanto si apprende, l'assessorato sarebbe pronto a portare avanti l'iter procedurale (quindi la presentazione della delibera in giunta), dando seguito all'ultima riunione effettiva che si è tenuta a inizio 2023 con le organizzazioni coinvolte.