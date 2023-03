I dipendenti capitolini hanno paura di concedere la residenza agli occupanti

L'ordinanza di novembre che concede la residenza agli occupanti abusivi - seppur stabilendo dei paletti - continua a far discutere. Dopo il corposo parere legale espresso dall'avvocato Enrico Michetti, ecco che arriva dai dipendenti capitolini un grido d'allarme rispetto alle possibili conseguenze dell'applicazione della direttiva.

L'odg per la tutela legale agli ufficiali d'anagrafe

Martedì 28 febbraio in assemblea capitolina, durante la discussione del bilancio previsionale 2023-2025, il capogruppo della lista civica Raggi, Antonio De Santis, ha portato in aula un ordine del giorno nel quale richiedeva l'istituzione di un contributo per la tutela legale degli ufficiali d'anagrafe e di stato civile "alle prese con aspetti contraddittori della direttiva del Sindaco sulla residenza agli occupanti abusivi".

Dai municipi grido d'allarme dei dipendenti capitolini

Un'iniziativa che non parte certo dal nulla, come spiega De Santis: "I dipendenti sono costretti a seguire prescrizioni contrastanti con la normativa nazionale - dichiara il consigliere, ex assessore al personale con Raggi - senza avere certezze, che dovrebbe dare loro l'amministrazione, in merito alle procedure da seguire". In base a quanto è possibile ricostruire, le richieste di tutela legale arrivano da almeno una decina di municipi, in particolare dal III, IV, V, IX e X. L'ordine del giorno, però, è stato respinto dalla maggioranza di centrosinistra.

"Bocciatura è atto illogico e incomprensibile"

"La bocciatura del mio ordine del giorno - prosegue De Santis - che mira a dare tale opportunità ai dipendenti capitolini, mediante apposita convenzione con l'ordine degli avvocati, appare illogica e incomprensibile. Così il Campidoglio rifiuta un contributo a chi si mette a servizio dell'amministrazione in maniera propositiva e con responsabilità".

Il parere legale di Michetti che "smonta" Gualtieri

Il 21 febbraio Enrico Michetti, avvocato patrocinante in Cassazione e opinionista dell'etere romano - oltre che candidato Sindaco nel 2021, sconfitto al ballottaggio da Gualtieri - ha inviato 69 pagine di parere legale contrario all'ordinanza di Gualtieri alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo e allo stesso Federico Rocca, presidente della commissione controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale. Forte di questo parere, il consigliere Federico Rocca (FdI) ha convocato una commissione trasparenza per la prossima settimana, invitando gli assessori Zevi e Catarci (patrimonio e personale): "Se non daranno spiegazioni sulla legittimità della direttiva, andremo all'autorità giudiziaria" ha fatto sapere Rocca.