Residenza agli occupanti, Catarci replica agli attacchi di Fratelli d'Italia: "E' un diritto"

L'attacco di Fratelli d'Italia alla direttiva di Gualtieri sulla residenza agli occupanti si sposta in Regione, ora che la destra ha preso le redini della Pisana. La consigliera Laura Corrotti ha inviato al Comune, alla Polizia Locale e ad Ater Roma 5 domande sul modo di gestire, da parte delle istituzioni citate, le occupazioni abusive che vengono autodenunciate da chi richiede l'iscrizione anagrafica nell'alloggio in cui vive senza titolo. L'assessore al personale, Andrea Catarci - firmatario della circolare attuativa della direttiva - ha deciso di replicare, interpellato da RomaToday.

La replica di Catarci all'attacco di Fdi sulla residenza agli occupanti

Innanzitutto, Catarci - che da metà dicembre a oggi è stato messo nel mirino anche del M5S per i rapporti con gli ufficiali d'anagrafe - ha definito "pretestuosa e a tratti incomprensibile" la richiesta di chiarimenti da parte della presidente della commissione politiche abitative regionale. Poi, nel merito, l'assessore ha fatto sapere di aver "tratteggiato i capisaldi della normativa in materia anagrafica - le sue parole - per poi ribadire che l’iscrizione non incide sul rapporto di possesso dell’immobile, lasciando invariati i diritti dei proprietari, che restano nelle condizioni di promuovere integralmente le azioni tese al recupero del bene". Corrotti, infatti, chiedeva a Comune, Ater e vigili urbani se una volta accertata l'occupazione grazie all'autodichiarazione dell'utenza, avvenissero le verifiche del caso sugli alloggi.

"E' un diritto fondamentale e il Comune non ha potere discrezionale"

Per Catarci, al di là dei profili penali e civili "l’iscrizione anagrafica costituisce un diritto fondamentale - ribadisce - a cui non corrisponde nessuna discrezionalità da parte del Comune. Ciò in maniera ancora più stringente se si opera sulla base della deroga introdotta dalla direttiva 1/2022. Sulle altre questioni, che riguardano la materia patrimoniale e abitativa, nel rispetto delle attribuzioni di competenze operate dal Sindaco non si è ritenuto di dover rispondere".

"Nonostante gli attacchi la direttiva è ancora in piedi"

Catarci poi spiega a Corrotti che "non compete a Roma Capitale corrispondere indennità di occupazione - specifica - nella lettera definite impropriamente canoni, in favore di Ater Roma. È evidente che tale aspetto ancor meno può riguardare l’anagrafe". E poi l'assessore si lascia andare a una frecciata ai detrattori della direttiva: "Nonostante siano stati interessati formalmente della questione, con richiesta di annullamento della direttiva da parte del presidente della commissione Trasparenza e Garanzia (Federico Rocca di FdI, ndr), tutti gli organi governativi (Presidenza del Consiglio, Ministero degli Interni, Regione Lazio, Istat) ad oggi nessuna iniziativa in tal senso è stata avviata e ancor meno perfezionata nei confronti della direttiva 1/22". Insomma, per l'assessore il polverone è stato alzato, ma alla fine l'iniziativa del Campidoglio è rimasta in piedi.