Residenza agli occupanti, da dicembre 2022 presentate oltre 5400 richieste. Il 40% è stato respinto

Nel dicembre 2022 è entrata in vigore l'oardinanza di Roberto Gualtieri, che applica il diritto di deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi e ammette la residenza anagrafica per chi vive in stato di occupazione abusiva. Una novità fortemente criticata sia dalle destre, sia dal Movimento Cinque Stelle e in diversi casi osteggiata anche dagli stessi dipendenti degli uffici anagrafici municipali, addirittura richiamati all'ordine dall'assessorato al personale di Roma Capitale. A distanza di 15 mesi i numeri permettono di delineare un quadro ancora più ampio del fenomeno. E forniscono un dato: quasi il 40% delle istanze vengono respinte.

I numeri delle residenze agli occupanti

Andando nel dettaglio, dal 15 dicembre 2022 al 15 marzo 2024 le richieste di residenza in virtù della direttiva n.1 del 2022 firmata dal sindaco Roberto Gualtieri sono state esattamente 5.443. Una media di quasi 363 al mese, altrettante per ogni municipio romano. Di tutte le richieste, solo 439 non sono state ancora lavorate.

Il 40% è stato respinto

Il dato che emerge, però, è che ben 2.008 sono state respinte, quasi il 40%. I motivi possono essere vari: da errori nella compilazione a informazioni mancanti quelli più banali, ma in molti casi - come abbiamo più volte raccontato in precedenza - ci possono essere anche "prese di posizione" di ufficiali d'anagrafe. Un problema che, a quanto fanno sapere dall'assessorato al personale, è stato apparentemente superato negli ultimi mesi. Un altra criticità che influiva sull'accoglimento delle istanze è quella legata agli occupanti che vivono in stabili posti sotto sequestro preventivo dalla Procura. Da via Volontè a via Tiburtina 1099, da "Metropoliz" a via Prenestina 913 a via dei Radiotelegrafisti, queste sono solo alcune delle occupazioni storiche precedentemente tagliate fuori dall'ordinanza di Gualtieri.

"Abbiamo stretto un accordo con il prefetto Giannini - rassicura l'assessore Andrea Catarci - e c'è una circolare precisa che indica agli uffici anagrafici municipali come agire in questi casi. Quando arriva la prima richiesta da un nucleo che vive in un palazzo sotto sequestro, gli uffici mandano comunicazione alla Procura della Repubblica, aspettando riscontro. Dopodiché si può procedere all'iscrizione anagrafica come per tutti gli altri".

Tre municipi critici

Il resoconto visionato da RomaToday mostra anche delle criticità specifiche in alcuni territori. Soprattutto in IV, V e VII municipio. Nel primo caso spiccano le 486 istanze rigettate a fronte di 359 accolte, nel secondo caso quelle rimandate indietro sono 433 a fronte di 296 passate positivamente, mentre nel terzo caso 384 dinieghi a fronte di 382 accoglimenti. Volendo essere pignoli, sarebbero da aggiungere anche il VI municipio (quello delle Torri, in cui ci sono più alloggi popolari e un importante numero di occupazioni abusive) dove su 718 domande di residenza, ne sono state respinte 283, il 40%. Un dato in linea con la media cittadina. Il municipio con meno richieste in assoluto resta, sin dall'inizio, il XV: 39 domande fatte (a luglio 2023 erano 26), tutte lavorate, 5 rigettate. Si è stabilizzata la situazione in II municipio: 55 richieste, 55 lavorate, solo 2 rigettate. E con lo sgombero pacifico di viale del Policlinico del dicembre scorso si è risolta una delle più grosse criticità, denunciata più volte dai movimenti per il diritto all'abitare. "Purtroppo sin dall’inizio ci sono state tante domande rigettate perché fatte male - conferma Catarci - , non firmate dagli utenti o senza indicare nessuna delle due macrocategorie di appartenenza dei meritevoli di tutela. E queste erano tante già all’inizio. Quando verificammo in VII e V, perché c’erano già allora tanti rigetti, mi fecero vedere che c’erano tantissimi moduli irricevibili".

La novità di Modesta Valenti

La semplificazione dell'iter per l'ottenimento della residenza virtuale, la cosiddetta "Modesta Valenti", si aggiunge alla direttiva di Gualtieri sulla residenza agli occupanti nel quadro di una maggiore garanzia di diritti: "Per anni non solo non si arrivava alla concessione della residenza virtuale - commenta infine Catarci -, ma avevamo servizi sociali che lavoravano a vuoto, per fare un lavoro inutile e che l'Istat ci ha detto essere anche iillegittimo. Noi così alleggeriamo il lavoro dei municipi. All’anagrafe ci saranno più domande? Probabilmente no. Ce ne potrà essere qualcuna in più, ma normali procedure assimilabili a ordinari iter anagrafici. Si garantisce così agli ultimi una maggiore sfera di diritti fondamentali".