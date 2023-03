Residenza agli occupanti, le richieste aumentano. Ma restano le criticità in alcuni municipi

A che punto è l'applicazione dell'ordinanza di Gualtieri sulla residenza estesa agli occupanti abusivi? Entrata in vigore il 4 novembre 2022, è operativa dal 15 dicembre. I primi dati, resi pubblici da RomaToday il 28 gennaio e relativi al primo mese, non erano entusiasmanti: 13 richieste a municipio, in due casi nessuna istanza. L'ultimo report, portato in commissione congiunta patrimonio-Roma Capitale dall'assessore Andrea Catarci, fa registrare un importante incremento.

Residenza agli occupanti: al 15 febbraio presentate 1.081 domande

Al 15 febbraio, infatti, come fa sapere Catarci - che a dicembre firmò la circolare applicativa dell'ordinanza, inviata a tutti i direttori di municipio e ufficiali d'anagrafe - la media di domande per la residenza avanzate da occupanti senza titolo è passata da 13 a 72. Il totale è di 1.081 domande presentate di cui 817 accolte (il 75%) e 264 rigettate. Circa la metà delle residenze accolte sono state registrate sul SIPO, il sistema informativo della popolazione: "La percentuale così bassa - spiega Catarci - dipende dal fatto che in molti municipi soffrono arretrati importanti. In IV però non hanno fatto nemmeno una registrazione, non è possibile, per questo faremo a brevissimo una riunione per capire costa sta succedendo".

Boom di richieste in 5 municipi

L'incremento di domande nell'ultimo mese, dunque, è stato "del 400%" sottolinea l'assessore. Infatti, se al 15 gennaio il totale era pari a 226, un mese dopo risulta essere 855. Il differenziale maggiore si è verificato nei municipi III, IV, V, VI e VII (quasi tutti a forte presenza di occupazioni di alloggi popolari e stabili privati). I territori dove sono state presentate, al 15 febbraio, più domande di residenza sono il IV (171), il V (225),, il VII (100), l'VIII (172) e il X (93). In quest'ultimo, cioè Ostia, si conferma una tendenza già verificata a fine gennaio: gli ufficiali d'anagrafe hanno accolto il 100% delle istanze.

Catarci: "Nessuna distinzione tra alloggi Erp e privati"

Catarci ha poi voluto rispondere a un dubbio espresso dal presidente della commissione patrimonio, Yuri Trombetti: l'ordinanza si applica solo agli alloggi Erp o anche a quelli privati? "Non si fa distinzione - sottolinea l'assessore - , tutti i soggetti meritevoli di tutela possono, in qualunque momento, fare domanda di iscrizione all'anagrafe. Di questo abbiamo discusso in tutte le riunioni, ma dai municipi continuano a segnalarci difficoltà agli sportelli, quindi faremo ulteriori approfondimenti".

Rocca (FdI): "La direttiva supera una norma nazionale"

Non si è fatto convincere Federico Rocca, consigliere di FdI che mercoledì 8 marzo ha convocato una commissione trasparenza sullo stesso tema, in seguito al parere legale pubblicato da Enrico Michetti, che smonta pezzo a pezzo l'ordinanza: "Quello che l'amministrazione continua a sostenere è che le persone che si autodenunciano come occupanti abbiamo diritto a chiedere di essere inseriti in graduatoria per un alloggio - spiega a RomaToday - mentre io continuo a sostenere che la direttiva non può superare la norma e che se l'Erp è materia delegata alle Regioni, non si può andare oltre la legge regionale. Ne riparleremo in commissione trasparenza. Poi, come ho fatto scrivendo al prefetto Frattasi, contesto il fatto che gli ufficiali d'anagrafe non siano tenuti a denunciare chi presenta domanda di residenza da occupante abusivo, c'è un articolo del codice penale che lo impone. E infatti in alcuni territori, i vigili urbani che vanno a fare le verifiche delle residenze, stanno denunciando gli occupanti". C'è poi un ulteriore preoccupazione espressa dal consigliere: "Se non viene fatta distinzione tra alloggi Erp e privati - conclude - allora significa che se io ho una seconda casa dove non ho messo la residenza, qualcuno me la occupa e va a chiedere la residenza, gli viene data? A che siamo arrivati, all'esproprio proletario?".

In I e II la direttiva (per ora) è un flop

Certo, restano delle perplessità, soprattutto leggendo i numeri municipio per municipio. Come mai, per esempio, nei territori dove insistono occupazioni a scopo abitativo come lo Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme e viale del Policlinico (I e II), in totale sono state presentate 48 domande, cioè meno che nel solo III e addirittura meno dell'XI o del XIV, dove un mese e mezzo fa erano pochissime le richieste? Anche perchè essere iscritti all'anagrafe dei residenti non assicura soltanto di poter fare domanda per un alloggio popolare, ma anche il diritto a stipulare un contratto per le utenze di luce e gas e di avere accesso alle prestazioni sanitarie regionali. E anche a Spin Time, stabile che verrà probabilmente acquisito dal Comune nell'ambito del piano strategico dell'abitare prossimo all'approvazione, avrebbero tutto l'interesse a ottenere la residenza.

I numeri municipio per municipio (al 15 febbraio)

Municipio Domande presentate Domande accolte I 21 17 II 27 27 III 53 52 IV 171 128 V 225 140 VI 87 64 VII 100 58 VIII 172 136 IX 24 13 X 93 93 XI 50 35 XII 1 1 XIII 9 6 XIV 42 42 XV 6 5

(Dati forniti dall'assessorato al personale di Roma Capitale)