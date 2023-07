Residenza agli occupanti, in sette mesi meno di 3500 domande presentate

La circolare che stabilisce le regole per chiedere l'iscrizione di residenza in un alloggio o uno stabile occupato abusivamente è in vigore da 7 mesi. In questo periodo, secondo gli ultimi dati forniti dall'assessorato al decentramento e al personale di Roma Capitale, sono state avanzate complessivamente 3.463 richieste per derogare all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi del 2014. Poco meno di 500 al mese, una media di 230 a municipio. Numeri che dal Campidoglio vengono considerati molto soddisfacenti, anche ottimi. Ma qualche grossa macchia c'è ed è abbastanza vistosa.

I numeri aggiornati sulle richieste di residenza da parte degli occupanti

Partiamo dai numeri buoni. Innanzitutto quelli che mostrano che l'80% delle istanze presentate dagli occupanti abusivi a Roma sono state esaminate, quindi esattamente 2.773. Delle accolte, il 56% è stato approvato, cioè 1.563. Questo significa che ci sono 1.563 nuclei familiari nella Capitale che, pur non avendo un regolare tetto sulla testa, adesso potranno chiedere una tessera sanitaria, avere un medico di base, cercare lavoro avendo un conto corrente. Il municipio con più richieste al 21 luglio 2023 è il VII con 606, anche se quasi la metà (294) sono state rigettate. Quello in cui il problema del non avere una residenza interessa meno o forse un minor numero di persone è il XV, con solamente 26 istanze da dicembre 2022, solo 4 respinte.

In I municipio solo 9 istanze esaminate

Poi, però, ci sono i numeri cattivi, quelli che danno una fotografia negativa in alcuni territori. Spicca il I municipio, quello dell'occupazione di Spin Time a Santa Croce in Gerusalemme per capirci: 81 delle 90 domande presentate non sono state neanche esaminate. E in ogni caso 90 istanze in 7 mesi sembrano ben poche, al netto del fatto che - ma questo vale ovunque - chi ha occupato fino al 2014 ha già potuto ottenere la residenza. "Situazione ancora molto confusa - conferma Paolo Perrini, presidente di Spin Time Labs - dal municipio ci dicono che hanno problemi da risolvere con gli amministrativi. Noi abbiamo chiesto di nominare un responsabile a cui ripresentare tutte le richieste, circa una trentina finora, delle quali solo 5 o 6 accettate, le altre non le hanno analizzate. Questo ritardo da parte degli uffici preclude l'iscrizione dei minori a scuola e il rinnovo dei permessi di soggiorno". In III municipio a via Volontè, Casale Nei, l'intera palazzina occupata da 16 anni è sotto sequestro penale preventivo e secondo quanto già spiegato dall'assessore Andrea Catarci, in questa tipologia di immobili gli occupanti non possono ottenere la residenza in deroga: "Infatti i 4 che hanno presentato domanda, se la sono vista respingere - fa sapere Luciano Iallongo dei Blocchi Precari Metropolitani - mentre a via di Casal Boccone sono tutti arrabbiati, forse organizzeremo qualcosa in municipio perché proprio due giorni fa sono arrivate le risposte alle istanze di residenza e gliele hanno respinte. Il motivo? 'E' un immobile privato', dicono. Ma noi sappiamo che non è una giustificazione valida". Spostandoci in V municipio, lì dove troneggia il grosso problema dell'ex salumificio Fiorucci a via Prenestina 913 (immobile sequestrato, due condanne a risarcire i proprietari, è sulla lista del prefetto delle occupazioni da sgomberare ma il Comune vorrebbe provare a compare l'immobile), la lentezza degli uffici è nero su bianco grazie ai numeri: 149 domande esaminate su 502 presentate. E 97 sono state rigettate.

I movimenti: "Si va a singhiozzo e si escludono gli ultimi"

"L'impressione che abbiamo è che sta andando molto a singhiozzo - commenta Luca Fagiano del movimento per il diritto all'abitare - ci sono municipi che palesano resistenze molto gravi. In II e in IV, ma ce ne sono molti altri. Evidentemente fin dentro gli apparati amministrativi ci sono dubbi e resistenze, forse dipendenti anche dal clima politico che legge l'emergenza abitativa come un problema di sicurezza da delegare alle forze dell'ordine, come successo in Regione Lazio. Il sequestro penale impedisce di accettare la domanda? Non c’entra niente, non dovrebbe esserci ostacolo. È un arrampicarsi sugli specchi, per escludere una parte importante di società. E' come Fratelli d'Italia che presenta una legge in Regione sul welfare per i più fragili ma esclude chi ha occupato o è in occupazione. Significa avercela con i poveri, con gli ultimi".

Catarci: "Numeri che soddisfano, ma alcuni uffici devono velocizzarsi"

Interpellato da RomaToday sul monitoraggio e le criticità, l'assessore capitolino Andrea Catarci palesa soddisfazione per i numeri: "La macchina è ormai in moto - sottolinea - anche nell'ultimo mese, nonostante un calo, ci sono state 350 domande presentate. Ci sono tante richieste, due terzi esaminate e oltre la metà accolte, sta andando bene". Ma ci sono dei problemi da risolvere: "In I e V municipio le difficoltà sono su tutto, non solo sulle residenze agli occupanti - chiarisce l'assessore - tanto che non fanno Open Day per la carta d'identità. Al centro, per dirne una, è andata in pensione la responsabile e l'organizzazione successiva non è stata semplice. Ho chiesto di velocizzarsi, un po' su tutto. Sui palazzi sotto sequestro penale preventivo ho chiesto e attendo un incontro col prefetto Giannini perché dobbiamo poter includere il più possibile le situazioni di fragilità, andando ad analizzare ogni singola fragilità dei nuclei". La questione di Casal Boccone lo fa uscire dai gangheri: "Non si possono continuare a travisare le direttive date dal Comune - conclude - anche perché facciamo telefonate, formazione, riunioni, addirittura abbiamo portato avanti dei provvedimenti disciplinari. Ci dev'essere anche la ferma volontà politica di far applicare correttamente la direttiva e la successiva circolare, altrimenti noi facciamo fatica ad intervenire ovunque".