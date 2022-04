Residenza per gli occupanti abusivi, dal Centro un messaggio a Gualtieri: "Stop alla Renzi-Lupi"

Applicare la deroga all'articolo 5 della legge 80 del 2014, la cosiddetta Renzi-Lupi, permettendo l'acquisizione della residenza anche a chi occupa abusivamente un immobile, soprattutto se in presenza di minori. Questo lo scopo di una mozione, presentata dalla maggioranza di centrosinistra del I Municipio (a prima firma Auer di SCE), che è stata approvata nei giorni scorsi e adesso finirà sul tavolo non solo della presidente Lorenza Bonaccorsi, ma anche del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore alle Politiche abitative Tobia Zevi.

Cosa dice la Renzi-Lupi del 2014

Nel 2014, alla vigilia dell'Expo milanese, il governo emanò una legge - la numero 80 del 23 maggio - conosciuta come Piano Casa Renzi-Lupi, allo scopo di mettere in campo una serie di misure per affrontare l'emergenza abitativa, per regolare il mercato delle costruzioni e infine anche in prospettiva Expo. All'articolo 5 si legge che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Dodicimila occupanti abusivi

Quindi niente documenti, niente luce nè gas per chi si introduce illegalmente in un alloggio pubblico o privato senza averne titolo. Una condizione che nella Capitale riguarda almeno 12.000 persone, con 3.850 famiglie assegnatarie non regolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, come ricordava una deliberazione di giunta del 2020, a Roma sono 57.000 le famiglie in emergenza abitativa (circa 200.000 persone). E oltre 13.000 le persone che hanno fatto domanda per una casa, sono in graduatoria ma ancora non vengono contattate. Una bomba sociale già esplosa, con sfratti quotidiani e grande agitazione da parte delle storiche occupazioni romane che a breve verranno sgomberate su decisione del Prefetto, in primis l'ex clinica Valle Fiorita e l'ex sede Inpdai di viale delle Province.

La possibilità di derogare

Ma se da una parte il Governo nel 2014 ha dato vita a una criticità, considerata da molti anche lesiva dei diritti delle persone perché non permette l'accesso ai servizi essenziali, quali per esempio quelli erogati dal servizio sanitario nazionale, dall'altra ha poco dopo fornito una soluzione, provando a "mettere una pezza". All'articolo 11 del decreto legge numero 14 del 2017, si afferma che "il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie".

Il passo avanti del Centro Storico

Per questo la maggioranza del Centro Storico, facendo per prima un passo in avanti in questa direzione, chiede che l'amministrazione Gualtieri si comporti come il comune di Palermo, dove la deroga è attiva. Se ci sono minori (o disabili, o persone gravemente malate e bisognose di cure), la residenza va data. Una presa di posizione che anticipa quanto potrebbe accadere anche in assemblea capitolina.

Nonna Roma: "Soddisfatti per questo passaggio"

"Esprimiamo soddisfazione per questa passaggio - commenta Nonna Roma, associazione di mutuo soccorso che si occupa di famiglie vulnerabili e senza dimora - visto che il testo approvato ricalca alcune delle proposte contenute nelle mozioni che abbiamo rivolto a tutte le forze politiche in questi giorni, appunto sul tema del superamento dell'articolo 5, sul regolamento di polizia urbana, su una revisione della residenza fittizia e sulla necessità di un modello di accoglienza permanente per i senza dimora. Siamo a conoscenza che, nei prossimi giorni, anche in comune approderà una mozione in questo senso per impegnare il sindaco".