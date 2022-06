Residenza agli occupanti, la mozione va in porto con l'ok di Gualtieri

Alla fine la mozione sulla residenza agli occupanti abusivi verrà votata e presumibilmente approvata in assemblea capitolina il 7 giugno. Inizialmente doveva passare il 10 maggio, ma le perplessità dello stesso sindaco Roberto Gualtieri e l'opposizione della civica ha costretto la maggioranza a rimettersi all'opera per cambiare il testo e renderlo digeribile a tutti.

In sostanza il centrosinistra chiede all'amministrazione di pressare il governo affinché modifichi l'articolo 5 del decreto "Renzi-Lupi" del 2014, quello che impedisce l'acquisizione della residenza e l'allaccio di utenze domestiche a tutti coloro che vivono in stabili occupati o in appartamenti popolari senza averne titolo. Ma soprattutto si aspettano l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 5, grazie alla quale chi versa in situazioni di particolare difficoltà può essere iscritto all'anagrafe della popolazione comunale.

Il mese di confronto tra consiglieri e anche con uffici e assessorato al patrimonio e alla casa ha portato, innanzitutto, a un ammorbidimento dell'azione che l'aula chiede al primo cittadino nei confronti del governo: non più la volontà di "abrogare" l'articolo in discussione, ma quella di "modificarlo". Per quanto i comuni non abbiano poteri a riguardo.

C'è poi l'aggiunta del "passaggio da casa a casa", ovvero la garanzia di trovare un alloggio alternativo a chi dev'essere sgomberato da un'occupazione o chi invece è sotto sfratto e per non finire in strada potrebbe essere spinto a occupare.

Le accuse da parte dell'opposizione di centrodestra di voler in qualche modo "agevolare" le occupazioni abusive e quindi l'illegalità, potrebbero aver parzialmente colpito nel segno. Il nuovo testo, per quanto faccia da apripista e vada incontro agli abusivi, tiene principalmente in considerazione l'importanza di un'opera preventiva, tale da ridurre il fenomeno, rendendolo non necessario.