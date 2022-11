Residenza agli occupanti, i movimenti in piazza contro il prefetto

La riunione del 15 novembre a Palazzo Valentini sulla direttiva che di Gualtieri che permette la residenza agli occupanti abusivi, tra il prefetto Bruno Frattasi, l'assessore al patrimonio e alla casa Tobia Zevi e il capo gabinetto del Sindaco, Alberto Stancanelli, ha lasciato più di uno strascico. Per quanto dal Campidoglio abbiano rassicurato sui contenuti dell'incontro ("è stato un chiarimento, nessuno stop"), le reazioni dal mondo dell'associazionismo sono state immediate. E mercoledì 23 novembre alle 17 di fronte alla prefettura, i movimenti per la casa e i sindacati faranno sentire la loro voce.

I movimenti per il diritto alla casa contro il prefetto Frattasi e il ministro Piantedosi

Quello che per i movimenti è stato "un atto di civiltà", ovvero applicare la deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi, per permettere la residenza e l'allaccio regolare delle utenze a chi occupa senza titolo, per gli stessi è stato "messo sotto attacco dal centro destra". "Rimanere in silenzio di fronte a questo attacco frontale equivale ad essere complici - fanno sapere -. Per questo chiamiamo la città alla mobilitazione generale e a sostenere la decisione del sindaco Gualtieri. Frattasi ha chiesto al Comune di fermarsi. Di non procedere oltre. Parole che suonano minacciose, probabilmente dettate dal governo Meloni e forse anche dall’ex inquilino della prefettura romana, uomo che ha già dimenticato l’approccio tenuto rispetto alle occupazioni e alle soluzioni trovate per gli abitanti che hanno avuto assegnato un alloggio popolare".

L'allerta di chi difende il diritto alla casa

Ed effettivamente il neoministro, Matteo Piantedosi, è stato tra quelli che hanno coordinato i passaggi da casa a casa nell'ultimo anno e mezzo come prefetto e ancor prima da capo gabinetto dell'ex ministra Lamorgese. Solo due mesi fa gli occupanti di viale delle Province e Valle Fiorita venivano fatti uscire pacificamente, senza tensioni e ricollocati in altri alloggi di proprietà Ater e del Comune. "Evidentemente se la direttiva è un problema - l'allarme dei movimenti, dei sindacati e delle associazioni - lo stesso varrà per le procedure di sgombero. Quindi allerta Roma, organizziamoci immediatamente e senza perdere tempo decidiamo da che parte stare".

"La revisione della direttiva non può passare"

"Chiediamo al mondo dell’associazionismo e della politica di non lasciare solo il sindaco alle prese con un attacco senza precedenti - l'appello del Movimento per il diritto all'abitare, affiancato da Asia Usb, Nonna Roma, Sunia e Action Aid -. La revisione tecnica della direttiva non può essere oggetto di una trattativa tra istituzioni, ma deve rimanere oggetto di confronto tra chi governa la città e chi la abita. Solo in questo modo si riesce a trovare le soluzioni necessarie, come è accaduto finora anche affrontando situazioni complicate e difficili".