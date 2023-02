Residenza agli occupanti, il "tribuno del popolo" Michetti smonta la direttiva di Gualtieri

L'offensiva delle opposizioni nei confronti della direttiva di Gualtieri, che deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi, dando quindi la residenza anche agli occupanti abusivi, è passata a una fase successiva. Quella dei pareri legali, delle "carte bollate" come si dice in questi casi. E, chissà, forse anche quella propedeutica a una denuncia all'autorità giudiziaria.

L'attacco di Fratelli d'Italia alla direttiva di Gualtieri sulla residenza

Nei giorni scorsi, infatti, il consigliere di Fratelli d'Italia Federico Rocca ha ricevuto dalla prefettura di Roma una risposta alle reiterate richieste riguardanti la legittimità dell'atto licenziato dal primo cittadino il 4 novembre scorso. In tre differenti note (7 novembre, 24 gennaio e 8 febbraio) il presidente della commissione trasparenza ha soffermato l'attenzione su due punti in particolare: l'obbligo o meno da parte dell'ufficiale d'anagrafe di denunciare chi, presentando istanza di residenza, di fatto si autodenuncia come occupante abusivo; la possibilità di derogare ad un precetto normativo che impedisce a chi occupa abusivamente uno stabile o un alloggio Erp di fare domanda per una casa popolare per 5 anni.

Il prefetto risponde a Rocca (FdI)

Il 14 febbraio il prefetto Bruno Frattasi - che prima della firma della direttiva ha voluto incontrare due volte l'assessore al patrimonio Tobia Zevi - ha preso carta e penna e ha fatto protocollare una risposta, breve ma chiara, all'esponente del partito di Giorgia Meloni. Riguardo al reato di "invasione di terreni ed edifici" (articolo 633 del codice penale), secondo Frattasi l'ufficiale d'anagrafe non ha "nella sua sfera di conoscenza le modalità di commissione del fatto illecito", come si legge nel documento. Infatti la denuncia d'ufficio scatta solo in caso di uso di armi o se l'invasione viene commessa da più di 5 persone. Rispetto all'esclusione dalle graduatorie Erp per gli occupanti, il prefetto rimanda alle facoltà del Sindaco di derogare alla norma, come previsto dallo stesso decreto del 2014. A Rocca e a Fratelli d'Italia, però, le neanche 30 righe di risposta del prefetto non sono bastate.

Il parere legale di Michetti, il "tribuno del popolo"

Una settimana dopo, martedì 21 febbraio, Enrico Michetti ha reso pubblico un corposo parere legale sulla direttiva n.1 del 2022 firmata da Roberto Gualtieri, suo competitor alle amministrative di un anno e mezzo fa. L'avvocato, patrocinante in Cassazione e opinionista dell'etere romano, ha inviato 69 pagine alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo e allo stesso Federico Rocca, presidente della commissione controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale.

"L'ufficiale d'anagrafe se non denuncia l'occupante commette un'omissione"

Agganciandosi alla risposta di Frattasi del 14 febbraio, Michetti non si fa persuadere dalle parole del prefetto. Il "tribuno del popolo", sconfitto a ottobre 2021 al ballottaggio, citando Frattasi ricorda che il reato di invasione di terreni ed edifici è perseguibile "a querela di parte offesa mentre è perseguibile d'ufficio solo in caso sia commesso da più di 5 persone o da persone palesemente armate". Michetti non è convinto che l'ufficiale d'anagrafe sia esentato dal denunciare e richiama l'articolo 639 del codice penale: "Considerato che la maggior parte delle occupazioni riguarda immobili pubblici o destinati all’edilizia residenziale - spiega - è evidente che il ricevente l’istanza di residenza anagrafica sull’immobile pubblico o destinato ad uso pubblico non può che prendere atto della procedibilità d’ufficio del reato con obbligo di notiziare l’Autorità giudiziaria". Altrimenti scatta l'omessa denuncia.

"La direttiva va oltre il potere di deroga del Sindaco"

Per Michetti, poi, persiste (perché a prevalere sulla direttiva sindacale è la legge regionale) l'esclusione dell'occupante abusivo dalla graduatoria Erp o anche dalla possibilità di presentare domanda. Per l'avvocato, in conclusione "la direttiva, oltre ad esorbitare dal potere di deroga attribuito al Sindaco dall'articolo 5 del decreto del 2014 - si legge in fondo al parere - finisce per ledere diritti costituzionalmente sanciti, invadendo settori che la Costituzione riserva alla potestà legislativa statale e regionale, compromettendo l’unità dell’ordinamento giuridico".

Rocca (FdI): "Se assessori non forniranno risposte faremo denuncia"

Per Federico Rocca, che annuncia una nuova commissione trasparenza sul tema "Michetti tocca due problemi che già avevo sollevato io - commenta a RomaToday - e uno è quello che vede Gualtieri superare la normativa, l'altro è l'ampliamento indiscriminato della platea di beneficiari". Per il consigliere d'opposizione, inoltre "i richiedenti vanno all'anagrafe con un'autocertificazione - prosegue Rocca - e non c'è un ufficio che verifichi quanto dichiarano, quindi i dipendenti capitolini recepiscono tutto indistintamente". Prossimamente, dunque, si svolgerà una commissione trasparenza "nella quale convocherò gli assessori Catarci e Zevi con i rispettivi direttori dipartimentali e mi aspetto da loro risposte puntuali. Se non le avrò, allora andrò a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria".

Catarci: "La destra è contro l'estensione dei diritti fondamentali"

L'assessore alla partecipazione, al personale e alla città dei 15 minuti Andrea Catarci ha replicato così al parere legale di Michetti: "All'avvocato non piacciono la direttiva 1/2022 e la circolare - scrive - con cui a Roma si sono estesi diritti fondamentali a persone in disagio abitativo, garantendo iscrizione anagrafica e possibilità di accedere alle utenze per acqua e luce, alle cure mediche e all'istruzione, al punto da giudicarla illegittima in un parere legale. In aggiunta emerge che a richiedere il parere è stato un consigliere comunale di opposizione - prosegue - che già nei mesi passati ha dimostrato con i fatti la sua scomposta ostilità nei confronti dei provvedimenti di deroga all'art. 5 del decreto Lupi voluti dalla giunta Gualtieri. Le destre sono contro l'estensione dei diritti alle persone in difficoltà e sono mosse dal consueto cinismo sociale verso i settori meno abbienti: lo sappiamo e non è neanche una novità, è sempre stato così nella storia".