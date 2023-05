La Regione mette gli occupanti nel mirino e incalza il Comune sulle sanzioni

Il cambio di governo in Regione Lazio ha riacceso i fari sullo spinoso tema della residenza agli occupanti. Se, infatti, fino a metà febbraio nessuna osservazione è stata avanzata da parte della ex maggioranza, da quel momento in avanti i toni sono cambiati: derogare all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi, permettendo a chi vive senza titolo in un alloggio Erp, non piace tanto al centro destra. Soprattutto non piace se il risultato è che l'illegalità resti impunita.

L'attacco della Regione sulla residenza agli occupanti

Per capire questo passaggio bisogna tornare su cosa contiene la circolare del 15 dicembre 2022, quella firmata dall'assessore al personale Andrea Catarci e inviata a tutti gli uffici anagrafici dei municipi romani: in uno dei passaggi, si spiega che i richiedenti devono presentare allo sportello un'autodichiarazione relativa al proprio stato di occupante e alle condizioni economiche e sociali, al fine di essere individuati come "meritevoli di tutela". In sostanza il richiedente si "autodenuncia" in qualità di abusivo. Ed è qui che scatta "l'attacco" della Regione, nello specifico della presidente della commissione politiche abitative, Laura Corrotti (FdI).

Ater e le verifiche su chi si autodenuncia come abusivo

Riguardo la deroga anagrafica, infatti, la consigliera di centrodestra il 15 maggio ha scritto agli assessori a patrimonio e personale Tobia Zevi e Andrea Catarci e ai vertici Ater, l'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica della Regione Lazio, chiedendo conto di alcuni aspetti. Innanzitutto: la concessione della deroga accerta un'occupazione, quindi "tale circostanza - chiede la consigliera - viene comunicata all'azienda regionale per eventuali verifiche, che in alcuni casi possono anche essere già stati residenti in altri immobili aziendali?". E ancora: "Contestualmente alla procedura anagrafica - prosegue - si procede alla sanzione amministrativa prevista dalle leggi regionali del 1999 e 2006?". Insomma, visto che occupare un immobile è reato, gli abusivi vengono multati?

FdI: "Se non vengono elevate sanzioni, chi risponde di danno erariale?"

Vengono tirati in ballo anche i vigili. Il corpo di Polizia Locale, infatti, dipende direttamente da Roma Capitale e il Sindaco incide direttamente, o lui o un assessore delegato, sulle decisioni da prendere: "Il Comando dei vigili urbani - chiede Corrotti agli assessori e anche allo stesso Comandante Ugo Angeloni - attiva le modalità operative, entro 120 giorni, introdotte dalla legge regionale n.1 del 27 febbraio 2020, ovvero il rilascio delle unità immobiliari occupate?". La consigliera, poi, si chiede e di conseguenza chiede all'amministrazione capitolina se "la mancata elevazione della sanzione può essere in qualche modo riconducibile ad un danno erariale" e quindi se di questo danno "il responsabile è l'impiegato comunale che attiva la procedura, il direttore degli uffici anagrafici o il comando di Polizia Locale"?

Il M5S si allea con la destra contro la direttiva

Sempre oggi, 17 maggio, dal gruppo regionale del M5S è partito un attacco del tutto simile all'ordinanza di Gualtieri sulla residenza agli occupanti. La capogruppo, Roberta Della Casa, ha annunciato una mozione che evidenzia "il forte contrasto della direttiva nei confronti della legge regionale". Per Della Casa "tutelare il diritto alla casa è una priorità - dichiara l'ex presidente del IV municipio - ma non possiamo nascondere che dietro le occupazioni spesso osserviamo fenomeni di racket e di abusi. È necessario tenere alta la bandiera della legalità e garantire un alloggio a chi ne ha bisogno e aspetta l'assegnazione per anni da regolare graduatoria. La direttiva in questione e le chat dell'Assessore Zevi con il leader degli abusivi, sviliscono il ruolo di una sana e legittima amministrazione e calpestano i diritti di centinaia di famiglie".