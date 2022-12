Residenza agli occupanti, ok dal Prefetto. Arriva la circolare: escluso chi delinque

Entra nel vivo l'applicazione della direttiva di Roberto Gualtieri sulla deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi. Nei prossimi giorni, dopo che tutti i municipi avranno recepito le linee guida del Comune, gli aventi diritto potranno chiedere l'iscrizione della residenza nel luogo in cui abitano, anche in caso di occupazione abusiva di un alloggio Ater, Erp o di uno stabile privato. Come ha fatto sapere l'assessore al decentramento Andrea Catarci, si è concluso il tavolo inter-istituzionale con il prefetto Bruno Frattasi ed è stata firmata la circolare, già inviata ai municipi con i quali l'assessorato farà un incontro il 15 dicembre.

La strada per arrivare alla circolare sulla residenza agli occupanti

"Si tratta di un importante risultato nel quadro degli interventi di reintegrazione sociale - scrive in una nota Catarci -, che costituisce il primo presupposto per garantire alle stesse persone la fruizione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti". Un lavoro di cesello fatto nell'ultimo mese, che prima ha visto coinvolto il capo di gabinetto del Sindaco, Alberto Stancanelli insieme all'assessore al patrimonio Tobia Zevi, i quali hanno incontrato due volte il prefetto per discutere la bontà della direttiva e la sua piena applicabilità e poi l'assessore al decentramento, incaricato di scrivere le linee guida da indirizzare agli enti locali per agevolare il lavoro degli uffici anagrafici.

Ecco chi sarà escluso dalla possibilità di presentare istanza

Tra le principali preoccupazioni di Palazzo Valentini, c'era quella che non si ampliasse eccessivamente la deroga, arrivando a inglobare anche appartenenti ai clan e delinquenti. Per questo sono stati inseriti una serie di paletti, cioè di categorie che non potranno fare richiesta di iscrizione della residenza in caso di occupazione abusiva. Fatti salvi i nuclei con minorenni, persone con disabilità, ultrasessantacinquenni e altre fragilità sociali (i famosi "meritevoli di tutela" citati dalla direttiva del 4 novembre), ci sono tipologie di persone che saranno escluse: tutti coloro che, nei 5 anni precedenti alla dichiarazione presentata per l'iscrizione della residenza, abbiano riportato condanne penali, per determinati reati, con sentenza passata in giudicato. Reati come, per esempio, l'associazione a delinquere, oppure quelli di cui si occupa la direzione distrettuale antimafia, ma anche il peculato, la corruzione, terrorismo, sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di esseri umani, riciclaggio, ricettazione.

"I meritevoli di tutela sono divisi in due gruppi"

"I meritevoli di tutela con questa circolare vengono divisi in due gruppi - spiega a RomaToday Catarci -. La prima è quella di chi ha fragilità estreme e in quei casi, anche in presenza di pregiudiziali di carattere penale, possono fare domanda. Una seconda categoria è di quelli che fanno domanda di residenza per reddito inferiore ai 21.200 euro in base alla legge regionale: queste persone, se hanno condanne penali specifiche, vengono respinti".

Una circolare "concordata parola per parola"

"Questo risultato è stato conseguito salvaguardando le incomprimibili esigenze di tutela sociale - ha aggiunto Catarci - e con l'introduzione di alcuni elementi di armonizzazione resi con costruttivo spirito di collaborazione dalla Prefettura di Roma e dalla Questura, a cui va un sentito ringraziamento". Una circolare "studiata e concordata parola per parola, frase per frase con il Prefetto" tiene a specificare Catarci.

Inclusi anche extracomunitari regolari, richiedenti asilo e titolari di protezione

"Noi siamo partiti da una direttiva di ordine molto sociale - prosegue l'assessore - , in tema di diritti da dare a chi vive nel disagio, con la finalità specifica di garantire le utenze. Il Prefetto ha voluto conciliare questa direttiva con esigenze di ordine pubblico evitando che ci fosse l'utilizzo di questa deroga anche da parte della criminalità organizzata". "Nell'ambito di queste categorie sono compresi gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, tra i quali i richiedenti asilo e titolari protezione internazionale - aggiunge - . In alcuni momenti i richiedenti asilo non possono dimostrare il loro reddito, quindi in questi casi possono fare domanda di residenza senza problema".

Le tappe: entro Natale via alle domande negli uffici anagrafici

Per quanto riguarda le utenze, la circolare prevede che i richiedenti residenza si impegnino non solo a fare domanda per un alloggio popolare (qualora non l'abbiano già fatta in precedenza) ma anche a sottoscrivere un contratto per l'erogazione della luce e dell'acqua "portando le ricevute all'ufficio anagrafico entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza" conclude Catarci. Che il 15 dicembre incontrerà tutti i municipi e il 16 sindacati e movimenti. Prima di Natale, a quanto pare, sarà già possibile per gli occupanti presentare domanda.