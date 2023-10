Residenza agli occupanti, il Comune striglia i dipendenti ribelli: "Ma hanno rispettato la legge"

Ad aprile scorso un gruppo di dipendenti capitolini in forza all'ufficio anagrafico del IX municipio scrisse al Prefetto chiedendo chiarimenti sull'applicazione della direttiva n.1 del 4 novembre 2022, quella che deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi sulla residenza agli occupanti abusivi. Una decisione costata una strigliata dall'assessore al personale Andrea Catarci e un procedimento disciplinare, iniziato a giugno e conclusosi di recente con un "rimprovero verbale". La più leggera delle sanzioni comminabili. A quanto pare, però, il modo di agire dei dipendenti puniti non è stato del tutto fuori da ogni protocollo.

Il Comune sanzione gli ufficiali d'anagrafe "ribelli"

A sostenerlo, come già accaduto sei mesi fa, sono i consiglieri della lista civica Virginia Raggi, il capitolino Antonio De Santis e la municipale Carla Canale: "Gli impiegati del IX - ricordano - nell'applicare la direttiva di Gualtieri che concede la residenza agli occupanti abisivi, chiesero lumi al Prefetto. Si sono presi un rimprovero verbale dall'amministrazione e sono stati severamente redarguiti dall'assessore, ma c'è da dire che anche dal procedimento disciplinare interno è emerso che gli impiegato hanno svolto correttamente i loro compiti, rispettando la gerarchia".

Una legge del 1954 permette ai dipendenti di rivolgersi a qualsiasi amministrazione

Secondo la ricostruzione dei due esponenti dell'opposizione, infatti, i dipendenti "ribelli" hanno mosso i passi giusti, quelli che erano nelle loro facoltà, prima di rivolgersi all'inquilino di Palazzo Valentini: "Hanno chiesto chiarimenti e informati i superiori, tutti quanti - sottolineano - e solo in un secondo momento, esperito ogni tentativo utile, senza altre alternative sono andati dal Prefetto". A stabilire questa libertà di azione da parte degli ufficiali d'anagrafe c'è anche una legge, nello specifico l'articolo 4 della legge 1228 del 24 dicembre 1954: "L'ufficiale d'anagrafe (...) può interpellare, allo stesso fine (provvedere alla regolare tenuta dell’anagrafe ed essere responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti, ndr) gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati".

Il ricorso (respinto) di un occupante dà ragione ai dipendenti

C'è di più, sempre secondo De Santis e Canale. Negli scorsi mesi, un occupante abusivo dell'ex sede Cotral di via dei Radiotelegrafisti ha presentato ricorso contro la decisione, da parte dell'ufficio anagrafe del IX municipio, di respingere la richiesta di iscrizione anagrafica presentata in base alla direttiva di novembre 2022: "Il tribunale ha dato ragione agli ufficiali - spiegano i consiglieri - che hanno negato la residenza. Probabilmente sarebbe stato meglio aspettare le evidenze delle verifiche effettuate e la sentenza del tribunale, prima di creare uno stato di diffidenza e tensione all’interno dell’amministrazione, ora difficilmente appianabile". Qualora anche i giudici dell'appello dovessero confermare il rigetto del ricorso, andrebbero a creare un precedente non indifferente, che causerebbe imbarazzo per l'amministrazione capitolina. Nel testo della sentenza di rigetto del ricorso (l'occupante si è appellato) i giudici hanno fatto riferimento proprio al decreto 47 del 2014, il cosiddetto "Renzi-Lupi", sottolineando che la residenza non può essere chiesta da un occupante abusivo sollevando questioni di legittimità costituzionale, in quanto "l'impedimento non si tramuta in concreto nella privazione di alcun diritto fondamentale dell'interessato e dei suoi familiari". In buona sostanza anche senza residenza, i giudici sostengono che si può ottenere l'indirizzo fittizio (via Modesta Valenti), utile per esercitare i principali diritti come quello allo studio e alla salute.

Il sindacato: "Vicini ai dipendenti"

"Dal nostro punto di vista l’operato dei lavoratori è stato colpito in un modo - commenta a RomaToday Roberto Betti, di SGB, il sindacato generale di base - che dimostra la totale lontananza della dirigenza capitolina dell’ente dalle necessità organizzative degli uffici, minati da carenza di organico e fortissima disorganizzazione. Stigmatizziamo questo tipo di sanzione, seppur lievissima: il nostro avviso è che andrebbe tolta. Solidarietà piena e incondizionata ai lavoratori sanzionati, come fatto anche in precedenza durante tutto il procedimento".