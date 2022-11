Residenza agli occupanti: cosa cambia con la direttiva Gualtieri e perché non è una sanatoria per le occupazioni

Con la direttiva numero 2 del 2022 firmata il 4 novembre, Roberto Gualtieri ha segnato un punto di svolta nelle politiche abitative di Roma. Un passo in avanti verso l'applicazione di una serie di diritti fondamentali delle persone, che per i più svariati motivi si trovano a occupare un alloggio Erp o uno stabile abbandonato, di proprietà pubblica o privata, per non rimanere in strada. E soprattutto che hanno una serie di fragilità che le caratterizza. L'atto era atteso dalla maggioranza di centrosinistra (soprattutto da una parte del Pd, Sinistra Civica Ecologista, Roma Futura e Demos) e da una larga parte degli enti del terzo settore che da anni chiedeva la deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi del 2014, la norma che impedisce l'iscrizione della residenza e l'allaccio delle utenze a coloro che occupano senza titolo un alloggio o uno stabile. Com'era la situazione fino al 3 novembre, cioè il giorno prima dell'entrata in vigore della direttiva? E cosa cambia, da oggi, per gli occupanti? E per gli uffici anagrafici?

Cosa prevedeva il decreto Renzi-Lupi e la situazione dal 2014 ad oggi

Il 28 marzo 2014 è entrato in vigore il decreto legge numero 47, denominato "Renzi-Lupi" perché a quel tempo il presidente del Consiglio era Matteo Renzi (allora segretario del Pd) e ministro delle infrastrutture era Maurizio Lupi del Nuovo Centro Destra. Secondo la normativa, chiunque si trovi nella condizione di occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica o uno stabile, di proprietà pubblica o privata, in stato di abbandono e non custodito, non ha alcun diritto a chiedere l'iscrizione della residenza all'interno della dimora abituale. Di conseguenza, gli viene impedito di sottoscrivere alcun contratto per l'allaccio delle utenze (luce, acqua, gas). A Roma, come in tutte le metropoli italiane nelle quali c'è più emergenza abitativa, il decreto ha riguardato e riguarda tuttora migliaia di persone. Una parte di queste è riuscita ad avvalersi della residenza fittizia, la cosiddetta "Via Modesta Valenti", quella che viene fornita anche ai senza dimora. Una larga fetta, però, no. Soprattutto a causa delle lungaggini burocratiche che il procedimento prevede. La delibera numero 31 del 3 marzo 2017 (giunta Raggi),infatti, impone un passaggio amministrativo con i servizi sociali prima della concessione dei documenti. In 8 anni, comunque, nonostante il decreto e i suoi impedimenti, le famiglie hanno continuato ad occupare e ad allacciarsi alle utenze abusivamente, causando blackout e disservizi gravi negli stabili popolari delle periferie romane.

Cosa prevede la direttiva e chi sono i soggetti meritevoli di tutela

Secondo quanto scritto nell'atto licenziato dal primo cittadino pochi giorni fa, da questo momento gli uffici dell'anagrafe di qualsiasi municipio di Roma potranno accogliere le domande di residenza da parte di chi vive in una condizione di occupazione, ma solo se i richiedenti rientreranno nelle quattro categorie di soggetti "meritevoli di tutela", come da direttiva. Nello specifico: nuclei familiari seguiti dai servizi sociali per la presenza di particolari fragilità sociali come figli minori, disabili, ultrasessantacinquenni; nuclei con un reddito inferiore al limite minimo stabilito da legge regionale, aggiornata ogni due anni in base al cambiamento dell'indice Istat, e che al 2021 è fissato in 21.190,14 euro; richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; nuclei a rischio igienico-sanitario dovuto all'assenza di allacciamenti ai pubblici servizi essenziali (acqua, luce, gas). Questi soggetti, dunque, avranno diritto a iscrivere la residenza nella loro dimora abituale - a differenza di quanto previsto dal decreto numero 47 del 2014 - anche fosse un alloggio Erp occupato senza titolo o uno stabile di proprietà pubblica o privata e di conseguenza a sottoscrivere regolari contratti per le utenze. Tutti gli altri, quindi coloro che non hanno fragilità di carattere sanitario o sociale, hanno un reddito superiore al minimo stabilito per legge, non sono cittadini stranieri con protezione o richiedenti asilo e non vengono seguiti dai servizi sociali, continueranno ad essere a rischio sgombero e non potranno iscrivere la residenza. Tutto ciò, va ribadito, rientra nell'applicazione della legge: l'articolo 5 del "Renzi-Lupi" prevede che i Sindaci possano derogare in casi specifici, che l'amministrazione Gualtieri su input di alcuni consiglieri di maggioranza ha elencato in maniera esaustiva.

Perché non è vero che questa direttiva aggira la legge e incentiva le occupazioni illegali

A dare mano libera al sindaco Gualtieri (e a tutti i Sindaci, qualora volessero) è il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto legge numero 47 del 2014: in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, al Sindaco è consentito di dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Ed è così che Gualtieri e il suo staff hanno individuato tutti i casi "meritevoli di tutela". Questa direttiva secondo alcuni oppositori incentiverebbe le occupazioni illegali e gli allacci abusivi: non è così. Non lo è nella stessa misura in cui il decreto "Renzi-Lupi" non ha sconfitto il racket delle occupazioni e la compravendita di residenze e allacci. Chi non ha elementi di fragilità nel proprio nucleo familiare, chi non ha un reddito sufficientemente basso o non è richiedente asilo o titolare di protezione internazionale, qualora si macchiasse del reato di occupazione, rimarrebbe punibile per legge e sgomberabile dalla forza pubblica. Anzi, per il Comune da adesso in poi sarebbe anche più facile individuare le occupazioni illegittime e differenziarle da quelle commesse da soggetti fragili. Proprio grazie all'iscrizione della residenza che fa emergere migliaia di invisibili, senza documenti validi o con residenze fittizie.

L'importanza del passaggio da casa a casa: cosa prevede la nuova direttiva

C'è un altro punto, molto importante, inserito nella direttiva e a quanto pare fortemente voluto dal Sindaco: il passaggio da casa a casa. Per legge, chi occupa abusivamente un alloggio non può fare domanda di assegnazione Erp per cinque anni. La direttiva deroga a questo impedimento e chiede ai servizi anagrafici di comunicare a chi richiede la residenza di fare domanda entro quattro mesi. In tal modo, soggetti fragili che si trovano in una condizione di occupazione abusiva possono entrare in graduatoria e magari anche con un punteggio sufficientemente alto (dovuto alla numerosità del nucleo familiare e alla presenza di soggetti con disabilità, minori, anziani) che li faccia arrivare a una posizione tale da non dover attendere troppo tempo per vedersi assegnato un alloggio popolare. Così facendo Roma Capitale vuole portare fuori dalle occupazioni più persone possibile, evitando situazioni d'emergenza e pratiche disumane come la divisione dei nuclei con successivo spostamento in case famiglia, dormitori o centri d'accoglienza temporanea.

Perché una direttiva e non un'ordinanza sindacale

Su questo le idee non sono chiare e già RomaToday se ne era occupata, raccogliendo le perplessità dei movimenti per il diritto all'abitare prima che la direttiva venisse firmata. Quello che si può spiegare al momento è che una direttiva è, molto semplicemente, un atto di indirizzo generale che non va a individuare una fattispecie e viene accolto dagli uffici e dai dipartimenti competenti che successivamente, caso per caso, potranno applicarlo o meno in base a una serie di criteri e regole già esistenti. L'ordinanza - come, ad esempio, quella che impone la chiusura degli esercizi commerciali di vicinato dalle 22 alle 5 nei fine settimana - è una disposizione che il Sindaco emette anche per motivi di urgenza, in quanto rappresentante della comunità locale e che viene applicata immediatamente, senza deroghe e senza interpretazioni di sorta, dalle autorità competenti. Nel caso della citata ordinanza "anti-minimarket", dalle forze di polizia locale e dalle forze dell'ordine.