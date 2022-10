Residenza agli occupanti, dai municipi l'appello a Gualtieri: "Valorizzi il lavoro fatto"

I municipi scrivono a Gualtieri sull'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi e il suo superamento. In sostanza, oltre 30 tra consiglieri e assessori chiedono al Sindaco di dare seguito alla mozione approvata in assemblea capitolina il 10 giugno e ai numerosi atti di indirizzo votati nei parlamentini locali.

L'iniziativa parte dal neoassessore alla cultura e all'abitare del III, Luca Blasi e dall'artista e consigliere in V Filippo Riniolo: "Nelle scorse settimane abbiamo approvato degli atti d’indirizzo nei municipi dove siamo stati eletti e che governiamo - si legge nel documento - che impegnano l’ente locale ad adoperarsi per il superamento dell’articolo 5 del cosiddetto 'piano casa Renzi Lupi'. Si tratta di una norma che impedisce a chi vive in un immobile pur non possedendone il titolo, di prendervi la residenza, venendo così escluso dall’accesso ai servizi basilari (scuola e sanità su tutti) e non potendo allacciare regolarmente utenze di luce, acqua e gas".

In questi mesi il tema è stato tra i più dibattuti a Roma e decine di realtà associative, incluse Medici Senza Frontiere, Nonna Roma, Caritas, A buon diritto onlus hanno spinto e stanno lavorando affinché si concretizzi il superamento del decreto e si interrompa un circolo vizioso che impedisce effettivamente a migliaia di persone di accedere a servizi basilari: "Si tratta di una legislazione punitiva nei confronti di chi si trova in una condizione di emergenza abitativa - continuano i promotori - , che non ha rappresentato nessun argine a fenomeni illegali come la speculazione delle mafie sul controllo degli alloggi popolari, tantomeno ha dissuaso chi rischia di finire a vivere in mezzo a una strada dall’occupare un appartamento o un immobile sfitto. Condizioni e realtà che misuriamo nei territori dove agiamo e ci confrontiamo con il dramma della casa". "Il sindaco Gualtieri, di cui conosciamo la sensibilità sui temi sociali - finisce l'appello - valorizzi questa linea di indirizzo comune molto sentita e traduca presto tutto ciò in azione di governo".

Oltre a Blasi e Riniolo, a sottoscrivere l'appello ci sono consiglieri e assessori di cinque schieramenti diversi (SCE, Roma Futura, Pd, Civica Gualtieri e Aurelio in Comune) di numerosi municipi come III, VIII, XIII, VII, V, I, II, X, XV e IV.