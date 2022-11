Residenza agli occupanti, il freno del prefetto spaventa i movimenti

La tregua tra movimenti per la casa e istituzioni è durata poco. Giusto il tempo della firma di Roberto Gualtieri sulla direttiva numero 1 del 4 novembre, quella che applica la deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi e permette l'iscrizione della residenza anche ad alcune categorie di occupanti abusivi. Adesso, dopo la prima convocazione del'assessore Tobia Zevi e del capo di gabinetto Alberto Stancanelli da parte del neo prefetto Bruno Frattasi, le acque si stanno nuovamente agitando.

La protesta dei movimenti a Palazzo Valentini

Mercoledì 23 novembre diverse associazioni e realtà, tra cui i Blocchi Precari Metropolitani, hanno manifestato proprio davanti alla sede della prefettura, Palazzo Valentini, ottenendo poi un incontro con il successore di Matteo Piantedosi, nominato al Viminale dal nuovo governo. Il timore è che lo "stop" (anche se non viene considerato così dal Campidoglio) chiesto da Frattasi diventi un modo per fare marcia indietro.

L'incontro con il prefetto: "La città venga coinvolta"

"Sul piatto abbiamo messo il tema degli stabili occupati e la preoccupazione che la modifica della direttiva possa essere un segnale negativo, un cambio di passo di una prefettura che fino a ieri aveva gestito virtuosamente lo sgombero dei palazzi occupati", fa sapere Paolo Di Vetta, esponente storico dei movimenti ed ex referente dell'occupazione di viale delle Province, conclusa positivamente a inizio settembre. "Il prefetto ci ha rassicurati - conclude - dicendo che il percorso prosegue e non ha intenzione di agire in termini di ordine pubblico. Ma se non viene coinvolta la città è un problema serio che si apre con la prefettura ma anche col Comune".

"Non mischino criminalità con chi ha bisogno"

Dai movimenti il messaggio è chiaro: non si può confondere la malavita con chi ha necessità di un tetto sulla testa. "Il prefetto colpisse i delinquenti, lui sa chi sono - è l'appello di Di Vetta - liberino le case popolari e le assegnino a chi ha bisogno ma non sgomberino persone che hanno occupato per necessità e a volte diventano manovalanza della compravendita di case". Appello che si è reso necessario, secondo Di Vetta, perché "secondo il prefetto la direttiva lascia un margine troppo ampio alla malavita - riferisce dopo l'incontro a Palazzo Valentini - , a coloro che non sono meritevoli di tutela, alle mafie che gestiscono le occupazioni e lui non può consentire che attraverso la direttiva del sindaco la malavita riesca a ottenere la residenza".

L'ultimatum a Gualtieri: "Se si tira indietro se la vedrà con noi"

I movimenti, poi, tirano in ballo il Comune. La prospettiva di una risoluzione del problema tagliando fuori il loro supporto e la loro opinione li mette in agitazione: "Se sarà così, dovranno fare i conti con noi - continua Di Vetta - non sarebbe accettata alcuna mediazione in questo senso. Il Sindaco non faccia passi indietro, parli con la città. Se la direttiva verrà modificata noi dentro questa città non resteremo in silenzio. Chiederemo un incontro anche al Sindaco". Da quanto risulta a RomaToday, le intenzioni del Campidoglio non sono quelle di cedere rispetto ad eventuali richieste di tornare indietro sulla deroga: come scritto anche in occasione del primo incontro tra Frattasi, Zevi e Stancanelli, l'intervento del prefetto potrà "limitarsi" a questioni di pubblica sicurezza e su questo punto i firmatari e i promotori della direttiva non sembra abbiano intenzione di cedere. L'apertura, casomai, è a piccole modifiche che non stravolgano il senso della direttiva, ma agevolino il lavoro della prefettura.