Emergenza abitativa, il Comune risparmia un milione di euro per l'affitto dell'ex residence immerso nel verde

Il Comune di Roma si è posto l'obiettivo, entro la fine del mandato, di chiudere tutti i centri per l'accoglienza abitativa temporanea presenti sul territorio capitolino. In due casi c'è riuscito (Cerquetta e Casale Lumbroso), il terzo nel corso del 2024 potrebbe essere Val Cannuta. L'obiettivo è ambizioso, ma nel frattempo gli uffici provano anche a risparmiare, perché a bilancio la gestione degli ex residence costa cara e non sempre in cambio i servizi e la manutenzione sono adeguati. Nel caso di Borgo del Poggio, a Roma sud, la contrattazione tra Campidoglio e gestori ha portato non alla chiusura - che non è in agenda - ma un risparmio: circa 1 milione di euro l'anno.

Il residence nel verde a due passi dal Divino Amore

Partiamo dal contesto. Borgo del Poggio è storia relativamente recente rispetto ad altri CAAT, cioè i Centri di Accoglienza Alloggiativa Temporanea. Nel luglio 2012 il Comune sigla un contratto di locazione per 43 unità immobiliari in via di Fioranello 186, a due passi dal Divino Amore, subito fuori dal Raccordo nel territorio dell'allora XII, oggi IX municipio. Dall'altra parte del tavolo c'è la GE.IM. 96 Srl. Gestisce le case, le aree verdi, i parcheggi. Contemporaneamente viene stipulato un altro contratto di locazione anche con la Arca 93 Srl, adesso sostituita dalla Immogest Srl, per altre 53 unità abitative con verde e parcheggi anche in questo caso. I due contratti prevedevano una durata di sei anni a partire dal luglio 2012 con rinnovo automatico per altri 6 in caso di mancata disdetta entro i termini di legge, con un canone stabilito in 1 milione di euro per gli alloggi della GE.IM 96 Srl e di 1,3 milioni per quello con la Immogest Srl. In totale, quindi 2,3 milioni di euro per 96 appartamenti, aree verdi e parcheggi. Alcune delle famiglie che ci si trasferiscono vengono dall'Idroscalo di Ostia, sgomberate durante l'amministrazione Alemanno.

Cosa è successo nel 2017 tra Raggi e le società proprietarie

A differenza di molti altri CAAT, dove la manutenzione è inesistente e le condizioni di vita di chi ci vive sono spesso sotto i limiti della sopravvivenza tra topi, blatte, infiltrazioni, spazi angusti, episodi di piccola criminalità, intimidazioni e violenze di vario genere, al Borgo del Poggio sembra quasi di trovarsi in Svizzera, a quanto emerge. Il problema principale, forse, è quello di un eccessivo isolamento rispetto al resto della città (16 km dal centro, ma soprattutto l'assenza di supermercati, impianti sportivi pubblici e altri servizi raggiungibili in pochi minuti). Nel 2017, all'inizio della giunta Raggi, l'amministrazione invia la disdetta dei contratti alle due società a decorrere dal 5 luglio 2018, ma queste hanno ritenuto superati i termini e di conseguenza l'accordo si è rinnovato automaticamente fino al 2024. Da quel momento il Comune è diventato un occupante, pagando l'indennità di occupazione esattamente pari al canone (2,3 milioni di euro sommando i due contratti), oltre agli oneri e al rimborso delle utenze.

Il sequestro degli immobili

Negli ultimi tempi un ribaltamento delle condizioni della proprietà del residence ha permesso al Comune di vedere uno spiraglio nella rinegoziazione della locazione. L'imprenditore 66enne Fabrizio Amore, titolare delle società proprietarie a Borgo del Poggio, ha subìto nel 2021 e nel 2023 alcuni sequestri di beni, tra questi anche i 96 immobili a via di Fioranello. Nel 2015 l'uomo era stato tratto in arresto con l'accusa di associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato. Il dipartimento capitolino, quindi, ha cambiato interlocutore trovandosi di fronte un amministratore giudiziario col quale ha rivisti i canoni, considerati fuori mercato e contestualmente ha inviato disdetta a partire dal 5 luglio 2024.

I nuovi canoni rinegoziati dalla giunta Gualtieri

Il 28 giugno scorso è stato autorizzato l'amministratore giudiziario dei beni di Amore a ridefinire i termini di utilizzo degli immobili. I nuovi contratti, infatti, prevedono un canone annuo di 715.000 euro con la Immogest Srl e di 585.000 euro annui con la GE.IM 96 Srl, entrambi a partire dal 1° agosto 2023, per un totale di 1,3 milioni di euro.

Quanto costano i CAAT e qual è il prossimo che verrà chiuso

Considerati i costi che il Comune sostiene ogni anno per mantenere i CAAT a Roma, la rinegoziazione andata a buon fine dei due canoni per Borgo del Poggio è una buona notizia. Come scritto già in passato, Roma Capitale spende per Valle Porcina ad Acilia 313.876,32 euro al mese per la struttura, un totale di 3.766.515,84 euro l'anno. Per il Madre Teresa in via Beniamino Segrè a Fonte Laurentina parliamo di quasi 917.000 euro l'anno, Campo Farnia a Capannelle oltre 2 milioni, Val Cannuta 2 milioni e mezzo, Montecarotto a San Basilio 470.000 euro l'anno, Romanina 2 quasi 690.000 euro, Tovaglieri all'Alessandrino quasi 727.000 e infine via Tineo a Tor Tre Teste, il secondo più costoso con circa 3 milioni di euro di spese sostenute dal comune per l'affitto della struttura. Questi sono i 9 ancora attivi, con il prossimo nel mirino che è Val Cannuta: i colloqui con ognuno dei nuclei presenti potrebbero iniziare a settembre.