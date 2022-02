Il report sulla mobilità: la fotografia della città nei quindici municipi di Roma

La Capitale è una città che, in tema di mobilità, presenta marcate differenze al suo interno. Il numero di piste ciclabili, la quantità di fermate degli autobus, il numero dei posti auto a pagamento variano in maniera significativa in funzione dei quadranti. Ma ci sono anche altri indicatori, presi in considerazione nel report annuale di Roma servizi per la mobilità. Nell'insieme contribuiscono a fornire una fotografia: quella delle possibilità che, ai romani, sono offerte per spostarsi nei 15 municipi della Capitale.

La mobilità al centro

Ad incidere sulla mobilità cittadina, ovviamente, contribuite anche la popolosità dei vari quadranti. Nella zona del centro ad esempio, vale a dire nei municipi I e II, a fronte di un numero praticamente analogo di residenti (163mila) ed una densità di abitanti per ettaro che supera le 80 unità, si punta molto sui mezzi in sharing. Basta scorrere i numeri delle postazioni destinate alle auto in condivisione: 51 solo nel primo municipio e 36 nel secondo. In città sono in tutto 156. Viene da sè che, più della metà delle postazioni di car sharing siano in questo quadrante. Altro aspetto da considerare è quello dei posti auto tariffati che collocano i municipi del centro al primo e secondo posto in città. In tema di mobilità sostenibile, da rilevare la rete ciclabile che ammonta in tutto a 48 km, con una leggera prevalenza del municipio secondo (26,5 km). Ottima per entrambe, infine, è la densità di fermate rilevate per chilometro quadrato. Nel municipio I sono quasi 30 ogni mille metri quadrati.

La situazione nel quadrante più a nord

Procedendo verso nord, la situazione cambia. Nel municipio III, che con i suoi 200mila abitanti ha una popolazione superiore a quella di Trieste, il numero di fermate è ad esempio decisamente inferiore: appena 5 ogni km quadrato. E la situazione peggiora negli altri due municipi del quadrante settentrionale di Roma, il XIV ed il XV dove, rispettivamente, ci sono soltanto 4,1 e 3,2 fermate ogni mille metri quadrati. Le postazioni di car sharing poi, per quanto lontane dai numeri del centro, prevalgono nel municipio III dove sono 9: più di quante siano state realizzate, complessivamente, negli altri due municipi (XIV e XV). Poco sviluppata, a Roma nord, risulta inoltre essere la rete ciclabile.

I municipi di Roma sud

Il maggior numero di percorsi ciclabili è invece stato fotografato da Roma servizi per la mobilità nei quadranti più a sud della Capitale. Il territorio del X municipio, in effetti, può vantare il primato di km destinati alle biciclette: 49. E’ seguito a ruota del territorio confinante, quello che da Vitinia arriva all’Eur, che però si attesta a 27,6 km, in gran parte realizzati su strade. Altro primato che vantano quei due territori è il numero di fermate del trasporto pubblico locale, che sono 848 nel IX e 770 nel X municipio. Però si tratta di territori estremamente grandi: il IX ha una superficie di 180 kmq, pari quindi al comune di Milano. Per questo, seppure numerose, le fermate hanno una densità per kmq che risulta essere tra le più basse della città.

Roma ovest, maglia nera delle ciclabili

I territori che sono amministrati dai municipi XI, XII e XIII, presentnoa molte caratteristiche tra loro omogenee. A partire dalla superficie, compresa nella forchetta tra i 67 ed i 73 kmq. Stesso discorso per la popolazione del quadrante ovest di Roma, che oscilla tra i 129mila abitanti del XIII ed i 151mila dell’XI (dato molto vicino alla quantità di abitanti del comune di Cagliari). Poche, in tutti e tre i municipi, risultano essere le fermate del trasporto pubblico locale (nel territorio degli Arvali si registra il dato più basso della Capitale: 397). Poche, inoltre, sono anche le postazioni per il car sharing (in tutto 19, in larga parte concentrate nel municipio XII). Scarso infine risulta essere lo sviluppo della rete ciclabile che, nel caso del municipio XIII, si ferma a soli 2 km e mezzo. Il dato più basso della città.

Roma est

I municipi che si sviluppano, interamente o in parte, nel settore orientale della Capitale sono quelli più popolosi. Solo il IV ha un numero di abitanti inferiore ai 200 mila (e comunque superiore ai 169mila d’una città come Ferrara). Il V (237mila abitanti) è il più densamente abitato di Roma (88 abitanti/ha). In questo quadrante le postazioni di car sharing, fatto salvo il municipio IV che ne è sprovvisto, sono distribuite in maniera uniforme. Molto diversificata, invece, è la rete ciclabile. Anche in questo caso il più penalizzato è il municipio IV, che tra l’altro è demograficamente il più giovane. La performance migliore invece, in tema di ciclabili, spetta al VII (27,5km). Da sottolineare in questo caso che, all’inizio dell’ultima consiliatura, la rete ciclabile (su strade e nel verde) tra i municipi IV e VI era simile, ma il primo dei due non ha praticamente investito per realizzarne di nuove. In positivo però, per il VI municipio, c’è un dato: riguarda la quantità di fermate del Tpl. Sono 635 e gli valgono un terzo posto tra i 15 municipi della Capitale.