Renato Biagetti: Focene e Roma unite nel ricordo dell’ingegnere ucciso 16 anni fa

“Con rabbia e con amore”. E’ sempre stato questo il duplice sentimento che ha accompagnato il ricordo di Renato Biagetti. E lo sarà anche per questa edizione del “Renoize” che prende avvio sedici anni dopo la notte in cui, il compianto ingegnere romano, è stato assassinato.

La morte di Biagetti

La vicenda è nota. Renato Biagetti è stato ucciso, nella notte del 27 agosto, per aver ricevuto otto coltellate. Sono arrivate all’uscita della discoteca Buena Onda, a Focene, dopo una serata passata ad ascoltare quella musica che era una delle passioni del giovane, all’epoca appena ventiseienne. Sono arrivate da chi sulle braccia aveva tatuaggi fascisti, sono giunte “per mano fascista” continuano a ripetere i suoi amici che, a seguito di quell’episodio, sono diventati sempre più numerosi

In ricordo di un partigiano

A dispetto del tempo trascorso, la brutale aggressione è viva nel ricordo d’una quantità crescente di persone che, anno dopo anno, si sente emotivamente coinvolta in quell’assurdo epilogo. Dal 2019 c’è anche una targa, messa a terra come fosse una pietra d’inciampo, che celebra la data della sua morte. L’ha realizzata l’Anpi, con un’iniziativa sposata dal comune di Fiumicino, e ricorda la vittima dell’omicidio definendolo un “partigiano”.

L'appuntamento a Focene

Anche oltre le targhe, da più di tre lustri ci sono migliaia di persone che dimostrano di non aver dimenticato chi era Renato Biagetti: un giovane, appassionato della musica, dello sport e convinto antifascista. Tre elementi che si saldano nell’infaticabile organizzazione di un evento come Renoize. Quest’anno, come da consuetudine, si parte il 27 agosto, con l’appuntamento fissato alle 16 alla spiaggia del Buena Onda di Focene “per salutare insieme Renato, per continuare a farlo goni giorno” si legge sulla pagina che rimanda all’evento, “ci vediamo per stringerci l’uno con l’altra, madri, fratelli, sorelle, amici, amiche, compagne, compagni. Per esprimere con la musica, lo sport, tutto l’amore che possiamo”.

Tre giorni di Renoize 2022

Musica e sport sono protagonisti anche dei tre giorni di appuntamenti organizzati al parco Schuster per il Renoize 2022 , che prende avvio venerdì 2 settembre con dibattiti, tradotti anche nella lingua dei segni, laboratori sartoriali e prosegue, anche nei giorni successivi, con concerti, reading, stage di kickboxing e pugilato. Per continuare, a sedici anni dalla sua morte, a coltivare le passioni di Biagetti con un hashtag che risuona nella testa e nelle pagine social di chi continua a trasmetterne la memoria: #ionondimentico.