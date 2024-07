Sovraffollamento record nelle carceri di Roma. E a Regina Coeli è allarme suicidi

Le carceri di Roma sono sovraffollate, anche gli istituti per minorenni. E la quantità di suicidi tra le persone private della libertà personale assume i contorni di un fenomeno sistematico. Sono queste le conclusioni, in sintesi, della prima relazione annuale della garante dei diritti dei detenuti. Valentina Calderone, in carica da marzo 2023, ha parlato in aula Giulio Cesare il 16 luglio.

Il sovraffollamento delle carceri di Roma

Nel 2023 il sovraffollamento nelle carceri di Roma ha raggiunto picchi del 180% a Regina Coeli e come sottolinea drammaticamente Calderone "per la prima volta dopo anni, assistiamo a un incremento dei numeri anche all'interno degli istituti penali per minorenni. A Casal del Marmo nel gennaio 2023 erano presenti 42 tra ragazzi e ragazze, a distanza di un anno le presenze sono salite quasi a 70 persone". Nel 2023, negli istituti penali per minori si sono registrati complessivamente 177 ingressi stabili. Al 31 dicembre 2023, secondo i dati forniti dal ministero della Giustizia, negli istituti c'erano 46 detenuti: 19 tra i 16 e i 17 anni, quattro tra i 14 e i 15 anni, 17 tra i 18 e i 20 anni e sei tra i 21 e i 24 anni, ovviamente queste ultime categorie sono da considerare "giovani adulti". Sono coloro che, secondo quanto stabilito dalla legge, possono restare in un carcere minorile fino alla fine della pena, se il reato è stato commesso prima del compimento della maggiore età.

Sette suicidi in 18 mesi a Regina Coeli

Tragica anche il resoconto sui suicidi. Negli ultimi 18 mesi se ne sono verificati sette solo a Regina Coeli: "Vivere in un carcere sovraffollato - dichiara Calderone - significa che il personale dell'area giuridico pedagogica ha in carico troppe persone e non riesce a svolgere un effettivo lavoro di costruzione dei percorsi individuali, significa anche che gli operatori della polizia penitenziaria non riescono a garantire la sorveglianza per le varie attività, e sono spesso sottoposti a orari massacranti per coprire i turni di servizio". Ad aggravare questa situazione ci sono le condizioni strutturali, spesso fatiscenti, che diventano intollerabili d'estate: stanze da due che ospitano cinque persone, infiltrazioni di acqua e muffa alle pareti, lavandini che perdono, acqua calda che non funziona, aule scolastiche e di socialità che vengono utilizzate come stanze di pernotto. Tutto questo ha come conseguenza un clima particolarmente teso all'interno degli istituti, come i recenti fatti di Regina Coeli e di Casal del Marmo testimoniano.

Solo lo scorso anno, si sono verificati 597 "eventi critici" nelle carceri di Roma. La maggior parte, 506, sono stati atti di autolesionismo, 74 invece le aggressioni al personale penitenziario o sanitario, quattro sommosse. Otto casi di decessi per cause naturali, nessun omicidio.

Il Cpr di Ponte Galeria

Un focus inevitabile viene fatto da Calderone sul Cpr di Ponte Galeria, costantemente al centro delle cronache per le condizioni strutturali e per le numerose rivolte, i suicidi, i casi di autolesionismo da parte dei migranti trattenuti. Attualmente la capienza è pari a 104 posti, ridotta dopo il suicidio di Ousmane Sylla nel febbraio scorso (era 120). Questo per quanto riguarda il settore maschile, visto che quello femminile ha solamente cinque posti, gli unici in tutta Italia per il trattenimento di donne in attesa di esplusione. Nel corso del 2023 sono transitati nel settore maschile 1100 uomini, principalmente da Tunisia, Marocco e Nigeria. Le donne trattenute nello stesso lasso di tempo sono state 45. Le persone uscite dal CPR nello stesso arco di tempo sono state 1077

Uno dei principali dati cui guardare è il numero di rimpatri, eseguiti in diverse modalità, che sono stati 268 nel corso dell’anno, con una percentuale sulle persone transitate del 23,4%, ben sotto la media nazionale. La motivazione maggiormente rilevante di uscita dal Cpr, come si legge nel rapporto "è rappresentata dalle non convalide o non proroghe dai giudici di pace o dal tribunale, con un totale di ben 608 persone uscite per questo motivo nel 2023, ma di cui non conosciamo lo status giuridico. Le otto persone minori transitate dal Cpr, sono state tutte ricollocate in strutture sul territorio a seguito dell’accertamento della minore età".

Cosa si sta facendo e cosa bisogna fare

"Sono necessari interventi urgenti - dichiara ancora Calderone durante il suo intervento in aula Giulio Cesare - per riportare le carceri in una condizione di legalità e garantire il rispetto dei diritti di chi in quei luoghi abita. L'impegno di Roma Capitale in questi mesi è stato importante - ricorda Calderone - molte le iniziative realizzate nel segno di considerare le persone detenute come parte integrante della nostra città, cittadini e cittadine di cui non dobbiamo e non possiamo dimenticarci. L'obiettivo è quello di rafforzare ancora di più i servizi esistenti, crearne di nuovi e mettere in rete tutte le esperienze fondamentali dentro e fuori il carcere che portano sostegno e contribuiscono a creare quei percorsi che costituiscono l'unico vero fine ultimo di ogni sanzione penale".

Gualtieri: "Numeri sconvolgenti"

Preoccupazione da parte del sindaco Roberto Gualtieri: "Relazione drammatica - le sue parole - che viene da un'istituzione che Roma è orgogliosa di aver introdotto per prima. Sentiamo la responsabilità di rendere nella nostra città concreto e fattivo il lavoro del Garante, e il lavoro comune che ci indica. Anche perché l'obiettivo di tutelare la dignità e il benessere delle persone prive di libertà è ancora molto lontano. Colpiscono alcuni dati sull'aumento dell'indice di affollamento degli istituti penitenziari per adulti della nostra città, numeri insostenibili: 600 detenuti in più della capienza massima".

"Amnistia per reati sotto i tre anni"

Chiede "un'amnistia urgente per tutti i reati sotto i tre anni di condanna" Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII municipio ed esponente di Alleanza Verdi-Sinistra. "Una situazione drammatica che richiede un impegno della politica e di Roma Capitale ancora più forte - le sue parole - nel chiedere delle misure volte a garantire diritti umani negli istituti penitenziari non solo della nostra città, ma a livello nazionale. Questo è l’effetto di politiche che il governo Meloni sta inasprendo nel senso sbagliato, il decreto Caivano tra tutti". Per il gruppo Pd in Campidoglio "servono nuovi percorsi di reinserimento lavorativo, come quello di recente promosso insieme ad Ama per i detenuti di Rebibbia. Da tempo abbiamo sollecitato un intervento per la chiusura della struttura, ormai inadeguata, di Regina Coeli, abbiamo sottoposto all'attenzione delle autorità le condizioni disumane nei Cpr e crediamo sia sempre più urgente un intervento del Governo per ridurre il sovraffollamento e garantire il rispetto dei diritti fondamentali".