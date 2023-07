Dehors e tavolini, il Campidoglio tranquillizza i commercianti: il nuovo regolamento è ancora da scrivere

Il Campidoglio sta realizzando il nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico. C’è una data entro la quale il documento, ad oggi ancora una bozza, dovrà essere approvato. E’ quella del 31 dicembre 2023 perché, in quella data, scadono le proroghe che sono state concesse dal governo e che, di fatto, lasciano sulle strade i tavolini ed i dehors.

Giovedì 6 giugno l’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli ha incontrato le associazioni di categoria. Qualche giorno prime le realtà più rappresentative del commercio romano, avevano chiesto di non “burocratizzare” l’iter con il quale consentire a chi ha un’attività di somministrazione di cibo o bevande di sistemare una pedana o dei tavolini fuori dal proprio negozio. L’incontro si è concluso con una nota congiunta, firmata dall’assessorato e dagli esercenti.

La suddivisione in tre zone

Sono state “recepite molte delle osservazioni delle associazioni di categoria improntate a ripristinare il decoro e dare delle regole certe agli operatori” ha commentato a margine dell’appuntamento l’assessora Lucarelli. La titolare della delega al commercio ha ribadito l’intenzione di “di riprendere la divisione di Roma in 3 aree: suburbio ovvero le i territori più periferici, città storica e sito Unesco con una suddivisione dell’ultimo in zona gialla e zona rossa seguendo le aree tratteggiate dalla normativa sulla somministrazione”. E’ stato inoltre sottolineato dall’assessora che “il fatto che la possibilità o meno di installare pedane” sarà concessa “in base all’ambito”.

“Apprezziamo la sforzo dell’amministrazione di arrivare, entro la fine dell’estate ad un percorso condiviso, per avere un nuovo regolamento OSP per i soli pubblici esercizi e ci riserviamo di apportare ulteriori proposte fino alla stesura definitiva. È necessario dare a tutti gli esercenti il tempo necessario per adeguarsi al nuovo regolamento, anche tenendo conto dell’imminente scadenza giubilare” hanno commentato in una nota congiunta Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e Sergio Paolantoni presidente di Fipe-Confcommercio Roma.

I nodi da sciogliere

L’incontro però, è stato chiarito da chi è partecipato, non è avvenuto su un documento prospettato dall’amministrazione. Non è stata presentata nessuna bozza. Anche perché ci sono ancora diversi aspetti da limare, almeno secondo i commercianti. “Bisogna avere un chiarimento che coinvolga anche l’assessorato alla mobilità, per rivedere il Piano generale di traffico urbano relativamente a quanto previsto sulla grande viabilità. Perché un conto è vietare l’osp sulle strade ad alto scorrimento, su cui possiamo essere d’accordo, un’altra è includere nella grande viabilità anche le strade di quartiere – ha sottolineato Claudio Pica, raggiunto da Romatoday – vorremmo inoltre fosse rivista la norma che consente di sistemare i tavolini in funzione della superficie delle attività commerciali. I chioschi, che sono ovviamente piccoli, ne verrebbero danneggiati”.

Il tempo a disposizione

Non mancano quindi gli aspetti su cui lavorare, prima di arrivare alla stesura d’un regolamento definitivo. Per ora è ancora in fase di scrittura. Entro l’estate dovrà però essere pronto per arrivare, in tempo, alla scadenza del 31 dicembre dopo essere passato al vaglio della giunta e successivamente, all’analisi delle commissioni competenti. Poi ci sarà il voto in aula. Insomma, il tempo c’è, ma non è tantissimo.