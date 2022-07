Il nuovo regolamento sulla gestione degli immobili del comune di Roma

Rateizzazioni dei debiti, canoni calmierati, riconoscimento dei lavori effettuati negli anni. Sono questi alcuni degli aspetti contemplati nella bozza di regolamento con cui, l’assessorato capitolino al patrimonio, intende superare le criticità prodotte dalla delibera 140. Un regolamento che, per dirla con le parole dell'assessore Tobia Zevi, serve a ricucire il rapporto tra cittadinanza attiva e le istituzioni. Per riuscirci l'amministrazione intende puntare sulla trasparenza, rendendo note le informazioni sul patrimonio immobiliare cittadino; sul controllo delle concessioni rilasciate e su nuove modalità di assegnazione.

La delibera 140: il provvedimento da superare

Prima di addentrarsi negli oltre 40 articoli con cui è stato riscritto il regolamento, occorre fare un passo indietro. Bisogna infatti risalire al provvedimento che, nell’aprile del 2015, la giunta Marino aveva approvato. Una delibera per definire le “linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione”. Lo strumento, che ha finito per interessare circa 860 beni, puntava a rivedere il vecchio regolamento delle concessioni.

Le assegnazioni degli immobili di proprietà comunale, in gran parte fatte durante l’amministrazione Rutelli, erano scadute e l’amministrazione Marino, temendo un ingente danno erariale, aveva deciso di riprendersi quegli spazi chiedendo ai vecchi assegnatari di versare affitti arretrati. Canoni da versare secondo il valore di mercato di immobili che però, paradossalmente, avevano acquisito valore proprio per le manutenzioni eseguite dai relativi concessionari, le associazioni. Da qui è nato un lungo contenzioso. Una frattura che, il nuovo provvedimento scritto da Zevi, mira a ricomporre.

Trasparenza sugli immobili comunali

Il nuovo dispositivo prevede innanzitutto la pubblicazione online, su un’apposita pagina del sito di Roma Capitale, di un elenco dei beni immobili comunali, aggiornato con cadenza semestrale, in cui sono riportate le indicazioni su localizzazione, vincoli, stato manutentivo e le relative concessioni. Ogni cinque anni, poi, il comune sarà tenuto a promuovere una consultazione pubblica finalizzata ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni delle comunità locali. Perché è quello uno dei parametri su cui provvedere all' attribuzione degli immobili. A scadenza più stretta invece, ogni 31 dicembre, l’assessore al patrimonio prepara un documento di programmazione del patrimonio comunale. Un documento da predisporre avendo prima sentito il “Forum per la valorizzazione sociale del patrimonio”.

Forum e comitato tecnico

Il forum rappresenta un'innovazione, rispetto a quanto previsto dalla vecchia delibera 140. Consiste nella formazione di un organismo consultivo, “in materia di destinazione per finalità di interesse generale” degli immobili comunali. Organismo formato tanto da realtà del terzo settore, comitati, associazioni, come da presidenti di municipio e presidenti delle commissioni capitoline. Altra novità consiste nella creazione di un “comitato tecnico” , composto da referenti e direttori dei dipartimenti rappresentanti del forum e del comandante della polizia locale. Il comitato è deputato a fornire supporto tecnico alle strutture capitoline per monitorare il controllo delle attività svolte. E' lo strumento cui ci si affida per garantire che le finalità perseguite della concessione rilasciata, siano in linea con le cose che si organizzano nell'immobile.

Le modalità di assegnazione

Per quanto riguarda le modalità di assegnazione, il nuovo regolamento prevede diverse opzioni. C’è la strada del semplice avviso pubblico, ma anche quella della cosiddetta “istanza di parte” che può essere attivata direttamente dai soggetti interessati ad ottenere un bene. E’ questa verosimilmente la pratica cui ricorreranno soprattutto i vecchi concessionari e prevede che venga fatta,direttamente da loro, la proposta di utilizzo di un immobile. Ricevuta l'"istanza" il Campidoglio pubblica sull’albo pretorio una sorta di avviso e se, entro 30 giorni, non si registrano altre manifestazioni d’interesse il bene va – o resta se la domanda l’aveva fatta il vecchio concessionario – a chi ha avanzato la proposta. Se invece arrivano nuove proposte allora l’amministrazione, sentito il "Forum per la valorizzazione", decide il da farsi cercando di assicurare “un’equa distribuzione dei servizi” previsti nel territorio.

La bozza del nuovo regolamento prevede anche l’attivazione dei “patti di collaborazione”. Si tratta di uno strumento di partecipazione, che strizza l’occhio ai “beni comuni”, fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale. La realtà che ne fa richiesta, esplicita gli obiettivi, le modalità e la durata della collaborazione che si vuole instaurare con l’amministrazione che, da parte propria, ha tempo 90 giorni per chiudere la relativa istruttoria e per comunicarne l’esito.

Rateizzazioni e ricalcolo degli affitti dovuti

Al di là delle modalità di assegnazione degli immobili, il regolamento affronta anche il tema dei debiti pregressi. E’ prevista infatti, per chi aveva la gestione di un immobile comunale, la possibilità di rateizzare quanto era dovuto all’amministrazione. Il massimo del tempo che viene concesso, per importi sopra i 50mila euro, è di sei anni. Ma c’è la possibilità di ottenere delle decurtazioni. In particolare, nei casi in cui i debiti siano calcolati in base ad un canone di mercato, si può chiedere di operare un nuovo conteggio con un canone calmierato. Per farlo, però, occorre dimostrare di aver svolto un’attività socio-culturale (quelle destinate al canone al 20% del prezzo di mercato) nel periodo in cui è stato calcolato il debito. E’ inoltre prevista la possibilità di vedersi riconoscere le spese sostenute per la manutenzione del bene. In quel caso, presentando apposita documentazione, sarà possibile ottenere la decurtazione delle spese avute dal debito complessivamente imputato. Che va pagato, quindi, nelle forme previste dal regolamento: non viene cancellato.

Il nuovo regolamento, firmato dall'assessorato al patrimonio comunale, non è ancora esecutivo. Per divenirlo, infatti, ha bisogno del via libera della giunta e dell'assemblea capitolina.