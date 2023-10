Le edicole di Roma stanno scomparendo. Il grido d'allarme dei giornalai

Sono 25 le edicole che rischiano di dover chiudere solo tra le vie del centro. Ma sono molte di più, a Roma, quelle che potrebbero andare incontro alla stessa sorte. “Parliamo di una media di 5 edicole per municipio” ha spiegato Daniela Pace, la responsabile della Uiltucs intervenuta nell’ultima commissione trasparenza dedicata al tema. Una commissione che non è servita a sciogliere i tanti dubbi che, ancora, attanagliano gli operatori.

Il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento dei punti vendita di quotidiani e periodici è pronto dall’inizio dell’anno. L’assessora alle attività produttive lo ha presentato in giunta lo scorso dicembre ed è già stato aggiornato con le “controdeduzioni” arrivate dai municipi. E’ anche passato, due volte, nelle sedute di commissione preposte, quella al commercio e quella di Roma Capitale (si occupa dei regolamenti). Gli operatori sono fermi sulle proposte già avanzate che, in generale, puntano al mantenimento dello status quo.

“Questo regolamento recepisce, tra gli altri, un decreto ministeriale, poi convertito in legge, ed il Testo unico regionale del commercio che, doveva essere recepito entro il 2019” ha spiegato l’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli. Abroga il piano deliberato dal consiglio comunale nel 2010 e recepisce i dettami del nuovo codice della strada. Ed è proprio quest’ultimo a creare i principali problemi. Perché, le autorizzazioni rilasciate in passato, in base alla nuova normativa vengono messe a dir poco in discussione.

Le spese sostenute e la concorrenza sleale

“Noi abbiamo pagato di tasca nostra le edicole, per rispettare tutte le prescrizioni che ci erano state fornite nel 2010. Adesso cambia il codice della strada e che facciamo, dobbiamo rifarle un’altra volta?” hanno obiettato i sindacalisti intervenuti in commissione. “Ci sono edicole che potrebbero chiudere perché si trovano a 70 centimetri da un palo e questo oggi non è più consentito. Poi però ci sono anche edicole, che per legge dovrebbero vendere almeno il 60% di prodotti editoriali, che si sono dedicate alle vendita di tutt’altro genere di cose” è stato più volte ribadito in commissione da chi, con questa sottolineatura, ha voluto far emergere delle disparità di trattamento.

La richiesta, unanime, che arriva dalle sigle sindacali è quella di una moratoria. “Serve un tavolo di confronto, che in passato era stato istituito con gli uffici, l’amministrazione e la polizia locale” ha dichiarato Daniela Pace, “e serve una deroga: il nuovo regolamento va applicato per chi apre una nuova attività, non per chi l’aveva già attivata”. Richieste che sono state sposate anche da consiglieri dell’opposizione ed in particolare dal presidente della commissione trasparenza Federico Rocca: “Auspichiamo possa essere attivato un tavolo risolutivo per andare incontro alle esigenze degli operatori. Le edicole esistenti, già in crisi – ha rimarcato Rocca - non possono subire modifiche retroattive rispetto ad autorizzazioni pregresse”.

Il codice della strada ed i costi dei trasferimenti

E’ possibile accogliere le richieste degli edicolanti? “Non possiamo andare in deroga al codice della strada, perché parliamo di norme sopraordinate. Però dobbiamo anche capire cosa si vuole, quando si domanda una deroga. Non si può generalizzare, bisogna verificare caso per caso. Se il tema è che c’è un palo a pochi centimetri, occorre a livello municipale fare delle valutazioni, per capire anche cosa costerebbe meno all’amministrazione” ha spiegato l’assessora al commercio.

Quali costi? Quello ad esempio dello spostamento che, ha sottolineato sempre Lucarelli “non possono essere totalmente a carico delle edicole. L’assemblea capitolina, in fase di bilancio, può prevedere dei fondi a sostegno dello spostamento”. Uno spiraglio per un settore in crisi i cui operatori continuano a seguire l’iter di approvazione del regolamento. Dovrà passare ancora nelle commissioni, prima di approdare in aula. Non è detto che nel frattempo non si possano stanziare le risorse a supporto degli eventuali trasferimenti. Diversamente, la città rischia di perdere decine di altre edicole.