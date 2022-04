Modificato il regolamento del Consiglio comunale: "Commissioni sugli smartphone dei romani"

Approvato il nuovo regolamento aggiornato del Consiglio comunale durante la seduta di ieri, giovedì 28 aprile. Il testo, come anticipato da RomaToday, rende stabile la possibilità di svolgimento delle commissioni capitoline non più solo in presenza, ma anche in forma mista o totalmente in videoconferenza come avvenuto nei due anni di pandemia.

"Questa modifica consentirà a tutti i cittadini di poter seguire sui propri smartphone e computer tutti i lavori delle commissioni capitoline che saranno trasmesse in diretta sul sito di Roma Capitale - spiega in una nota Riccardo Corbucci, consigliere Pd e presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e innovazione tecnologica - una soluzione che è stata adottata in via sperimentale durante l'emergenza Covid e che ha permesso di portare avanti il lavoro delle commissioni, evitando spostamenti spesso inutili, garantendo la costante presenza dei dirigenti della pubblica amministrazione e semplificando anche le audizioni di eletti, cittadini, comitati ed associazioni di categoria".

Una soluzione che, secondo Corbucci, è "un primo passo per semplificare l'attività politica, renderla sempre più trasparente, ampliando al contempo la partecipazione dei cittadini". Per la presidente Pd dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, la misura "adottata durante l'emergenza covid, ha permesso di portare avanti il lavoro dei consiglieri, oggi diventa un'opportunità prevista formalmente dal nuovo regolamento". Si tratta per la presidente di "un segnale importante di come l'Assemblea capitolina sia al passo coi tempi attraverso l'utilizzo efficace delle nuove tecnologie".

Insomma, il risparmio di tempo e risorse è evidente, oltre alla maggiore facilità di avere ospiti in audizione, assessori o tecnici degli uffici. Le commissioni capitoline da remoto, necessarie durante i due anni di pandemia, sono state promosse a pieni voti e all'unanimità, e ora la modalità è stata fissata in via definitiva. On line, in presenza o mista, verrà decisa di volta in volta dal presidente di commissione. "Essere fisicamente nel luogo può essere comunque utile - ha spiegato Corbucci - penso a una seduta di commissione urbanistica in cui sono da visionare atti e piantine, quindi rimarrà comunque possibile". Varrà lo stesso anche per i municipi, dove però il quadro non è omogeneo. Ci sono municipi che hanno un proprio regolamento, che a sua volta andrà modificato, e municipi che seguono direttamente quello valido per il Campidoglio. Il tutto non riguarda, lo precisiamo, il Consiglio comunale. In aula si andrà sempre in presenza.