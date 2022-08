Regolamento centri sportivi municipali, presentate le modifiche: ecco cosa cambierebbe

Il regolamento dei centri sportivi municipali, probabilmente, cambierà. Varato dalla giunta Raggi nel 2018, viene messo in discussione dall'attuale amministrazione e in particolare dal presidente della commissione sport, il verde Nando Bonessio.

Giovedì 18 agosto il consigliere ha presentato una proposta di deliberazione che ha come obiettivo quello di modificare e integrare il regolamento esistente, che detta la linea di un servizio sociale sportivo pubblico organizzato dal comune nelle strutture scolastiche, tramite associazioni del territorio. Già a maggio durante un incontro in Campidoglio nel maggio scorso, alla presenza anche dell'assessore di competenza Alessandro Onorato e del presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il tema del rilancio dell'impiantistica di quartiere era stato ampiamente dibattuto.

Nel "mirino" di Bonessio sono finiti in particolare quattro articoli della deliberazione numero 41 del 2018. Si tratta dei passaggi in cui si stabiliscono modi e tempi per le concessioni alle associazioni, ma anche i canoni. “La prima novità . fa sapere Bonessio - rivede il prolungamento e l’allineamento delle scadenze delle attuali concessioni che per tutti i municipi si allineerà al 31/08/2025. Questo consentirà alle associazioni sportive dilettantistiche di recuperare almeno in parte la grave crisi di gestione causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e allo stesso tempo darà all’amministrazione modo di rivedere l’intero regolamento e provare ad uniformare i criteri di affidamento per tutti i municipi".

Ma c'è di più. Per il consigliere di Europa Verde, Roma dovrebbe poter "prolungare e allineare le scadenze dell'affidamento, in casi eccezionali e non prevedibili", determinando il periodo. "Le modifiche hanno riguardato anche il canone dovuto dalle associazioni per l’utilizzo orario delle strutture sportive scolastiche - continua Bonessio - che non sarà dovuto per i periodi di sospensione dell’attività didattica scolastica e in tutti quei casi imprevisti e imprevedibili che comportino la chiusura o l’indisponibilità delle strutture sportive scolastiche". L'obiettivo è chiaramente quello di tutelare economicamente le realtà sportive, che vivono di quote associative e poco altro e spesso e volentieri si trovano a sostenere spese più grandi rispetto agli introiti effettivi.

C'è poi la volontà di ricostituire l'osservatorio sportivo scolastico per i centri sportivi municipali, organismo di monitoraggio e programmazione all'interno del quale dovranno sedere l'amministrazione comunale, il Coni Lazio, il comitato paralimpico, l'ufficio scolastico regionale e rappresentanti di scuole e associazioni sportive. "L’iter della proposta prevede l’esame da parte delle commissioni Regolamento, Scuola, Sport e Pari opportunità . spiega Bonessio - la sua trasmissione a tutti i municipi per l’espressione del parere di competenza e le eventuali proposte di modifica, poi la ricezione del parere di conformità dagli uffici comunali. L’auspicio è quello che si apra in città un proficuo e costruttivo confronto e per questo la proposta è stata anticipata a tutte le forze politiche presenti in Campidoglio, nonché ai rappresentanti municipali delle associazioni e ai rappresentanti del Coni regionali e territoriali".

L'auspicio del consigliere è che la proposta venga approvata definitivamente in assemblea capitolina "entro l'autunno, dando finalmente seguito agli impegni assunti dai candidati a Sindaco di tutte le coalizioni che parteciparono alle elezioni amministrative del 2021".