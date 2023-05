Roma ancora senza regolamento dei centri anziani. Ultimatum della Regione

Che fine ha fatto la delibera che stabilisce il nuovo regolamento dei centri anziani di Roma? Approvata in commissione politiche sociali a settembre, dopo 8 mesi non è ancora approdata in assemblea capitolina. E adesso è arrivata anche la tirata d'orecchie da parte dell'assessore regionale Massimiliano Maselli, che ha fissato al 30 giugno la data limite entro la quale ogni Comune del Lazio dovrà dare il via libera all'atto.

Il nuovo regolamento dei centri anziani approvato in commissione 8 mesi fa

A settembre 2022 la commissione politiche sociali di Roma Capitale, presieduta dalla dem Nella Converti, alla fine di un lungo percorso fatto di audizioni e incontri sui territori con tutti i centri anziani, i municipi e i sindacati, ha dato parere positivo sul nuovo regolamento, che si basa su una delibera regionale del 2021. Roma non ha una normativa precisa che definisca i confini del funzionamento e dell'esistenza dei suoi ben 149 centri anziani da ormai 13 anni.

Tutto fermo: la Regione scrive al Campidoglio

Negli otto mesi successivi, l'atto non è mai stato calendarizzato nelle attività dell'assemblea capitolina. Non una novità né un caso isolato, se consideriamo che al momento ci sono 47 delibere arretrate che attendono la discussione e il voto di maggioranza e opposizione. Adesso la Regione guidata dal centrodestra non ha più intenzione di aspettare: ha concesso già quattro proroghe, due nel 2021 e altrettante nel 2022 "al fine di consentire ai Comuni e ai Municipi di Roma Capitale - si legge nel verbale della deliberazione di giunta di marzo scorso - di adeguare i loro regolamento alle nuove linee guida regionali e adottare gli atti conseguenti". Entro il 30 giugno, come è scritto in una lettera inviata, nel caso del Campidoglio, all'assessora Barbara Funari e alla direttrice del dipartimento competente Michela Micheli, i consigli comunali dovranno votare il nuovo regolamento. Nella lettera firmata dall'assessore Maselli si fa un riferimento molto specifico anche a quanto accade in V municipio, dove i centri anziani stanno procedendo a rinnovare gli organi collegiali "impedendo in tal modo la celere ed efficiente adozione di tutti gli atti necessari per il processo di trasformazione e per il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalle Linee guida regionali entro la scadenza perentoria del 30 giugno".

Il nuovo regolamento in sintesi

Ma cosa prevede, in sintesi, il nuovo regolamento dei centri anziani? Innanzitutto li trasforma in vere e proprie case del quartiere. Saranno aperti innanzitutto agli iscritti over 60 ma anche a una quota, pari al 30%, a soci sotto quella soglia d'età. Ma il punto chiave è questo: chi già non lo ha fatto (circa il 45%), dovrà trasformarsi in Aps, associazione di promozione sociale. Il Comune metterà a disposizione i locali di sua proprietà, contribuendo economicamente alle spese e alle bollette, ma i nuovi centri anziani dovranno avere bilanci trasparenti e depositati. E i soci iscritti al CSAQ (casa sociale delle persone anziane del quartiere) saranno contemporaneamente tesserati soci dell'Aps al costo massimo di 10 euro. Ma ci sono margini, tramite un emendamento, di alzare a 15.

Converti (Pd): "La città chiede che si approvi l'atto"

"Sono d'accordo con l'ultimatum della Regione - commenta a RomaToday Nella Converti - perché i 149 centri anziani di Roma versano nel caos, non ci sono regole chiare, i territori chiedono che si approvi il regolamento e sono sicura che nelle prossime settimane, prima del termine imposto, verrà calendarizzato nei lavori d'aula, come è anche volontà di tutti i capigruppo". Svetlana Celli, presidente dell'aula Giulio Cesare, interpellata dal nostro giornale ha commentato: "La delibera è importante, speriamo di calendarizzarla nelle prossime sedute".

La promessa dei sindacati

I sindacati sono sul piede di guerra. Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati hanno scritto un mese fa al sindaco Roberto Gualtieri, all'assessora Barbara Funari, alla presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli e a tutti i capigruppo sollecitando l'approvazione del regolamento: "Non è più rinviabile la discussione e l’immediata approvazione del nuovo Regolamento delle Case Sociali degli Anziani e del Quartiere - si legge nella lettera -. Il testo del regolamento è stato già ampiamente discusso e concordato già da molti mesi con le organizzazioni sindacali dei pensionati che ne hanno fortemente condiviso i nuovi principi fondamentali che definiscono il ruolo delle case sociali aperte al territorio e ad esperienze intergenerazionali". "In assenza di una risposta positiva - l'annuncio delle sigle sindacali, rappresentate da Alessandra Romano, Pompeo Mannone e Oscar Capobianco - le segreterie dei sindacati dei pensionati si riservano tutte le iniziative di mobilitazione necessarie a rimuovere ostacoli e ritardi". Insomma, tira aria di sit-in in Campidoglio.

De Gregorio (Azione): "Nei territori eleggono i direttivi col vecchio regolamento"

Anche Flavia De Gregorio, capogruppo della lista Calenda Sindaco, sottolinea la lunga attesa: "Sono circa sei mesi che aspettiamo - commenta a RomaToday - ci saranno degli emendamenti da fare ma il lavoro svolto è stato ottimo, anche e soprattutto da parte della presidente della commissione politiche sociali Nella Converti e da quello della commissione statuto Roma Capitale Riccardo Corbucci. Il problema è che ci sono diversi municipi nei quali i centri anziani hanno già svolto o stanno svolgendo le elezioni per rinnovare i direttivi: è successo in IX, sta succedendo in I e in V. E questo lo fanno basandosi sul regolamento vecchio. In teoria, durante l'ultima capigruppo, è stato detto che dopo la delibera sulle case Inps e quella sul progetto stadio, la prossima settimana avremo il regolamento centri anziani insieme alla delibera sui beni comuni. Ma non abbiamo certezze".