La Cgil smonta Zevi: "Mettere a bando luoghi già occupati mette a rischio esperienze importanti"

Non solo le associazioni del territorio che si occupano di gestione del patrimonio pubblico, adesso anche i sindacati. Contro il "nuovo" regolamento sulla gestione dei beni comuni di Roma Capitale, varato a dicembre 2022, si alza anche la voce della Cgil di Roma e del Lazio: "Continua a portare avanti logiche che già avevano creato situazioni ingiuste".

I beni pubblici messi a bando

In queste settimane sono in corso i bandi per ottenere la gestione di alcuni immobili, di proprietà comunale, già occupati da realtà sociali con convenzioni scadute da tempo. Per esempio la palestra popolare di San Lorenzo, a via dei Volsci 94. Se vorranno restare dentro gli spazi, loro come altri a Roma dovranno presentare un progetto dettagliato, sperare di ottenere un punteggio adeguato e di arrivare prima di altri soggetti eventualmente interessati. Per poi firmare un contratto di locazione di sei anni (rinnovabile per altri sei) e occuparsi della manutenzione ordinaria.

La Cgil contro il regolamento di Zevi

"L'obbligo di partecipazione ai bandi - si legge nella nota della Cgil - espone le associazioni al rischio, nel caso in cui non si risultasse vincitrici, di essere sfrattate da uno spazio che si è gestito, valorizzato e manutenuto a proprie spese. Inoltre le associazioni si troverebbero ad affrontare spese di locazione ben più alte, anche se ne venisse riconosciuto il valore sociale". Un quadro denunciato più volte anche dalla Rete Caio, un gruppo di associazioni particolarmente radicate nel IX municipio che gestiscono, in particolare, un teatro e una palestra popolare a Spinaceto.

"La giunta apra il confronto"

"In tutto questo - conclude il sindacato confederato - pare sia pervenuta alle associazioni anche la richiesta di pagare gli arretrati dei canoni locazione relativi ai periodi di chiusura durante l'emergenza sanitaria. Roma ha bisogno di superare la Delibera 140 (quella approvata dalla giunta Marino nel 2015, ndr) e di un nuovo modello inclusivo e solidale, su cui chiediamo alla Giunta Capitolina di aprire il confronto in grado di valorizzare e tutelare le esperienze sociali romane e di mutualismo dal basso".