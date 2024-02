Autorecupero, il regolamento è quasi pronto: "Così potremo chiudere progetti fermi da 20 anni"

Ci siamo quasi, il tanto atteso regolamento sull'autorecupero dovrebbe arrivare in aula consiliare insieme alla primavera. Esattamente un anno fa una sessantina di famiglie piombò in aula "Giulio Cesare" chiedendo di accelerare sui progetti rimasti fermi. Una delegazione ottenne un incontro con la giunta e una promessa. Quella di rimettere in carreggiata le costruzioni a via dei Lauri (Centocelle) e via di Grottaperfetta (Montagnola) dove c'è chi aspetta di vedersi assegnare un appartamento da oltre 15 anni. Progetti portati avanti da cooperative di soci con tutti i requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica.

Il nuovo regolamento sull'autorecupero

E così, a distanza di 12 mesi, con un po' ritardo sulla tabella di marcia (doveva essere settembre, se va bene sarà ad aprile), Roma avrà un nuovo regolamento sull'autorecupero. Ovvero sulle modalità di costituzione e partecipazione delle cooperative a progetti di recupero di edifici di proprietà pubblica, ma abbandonati. Come ex scuole, ex uffici, ex palestre. Sacche di abbandono e degrado da riportare alla fruzione della cittadinanza, contribuendo anche a ridurre l'emergenza abitativa nella Capitale.

I progetti da sbloccare dopo vent'anni

Come spiega Bruno Papale, presidente di "Inventare l'abitare", cooperativa tra le poche attive sul territorio di Roma, con il nuovo regolamento si sbloccheranno intanto due progetti: "Centocelle e Montagnola - ricorda - sono fermi da anni, veramente troppi. Via dei Lauri ce l'hanno consegnato nel 2008. In entrambi i progetti abbiamo 23 soci in attesa, gente che ha diritto a una casa ma non può averla". Per quanto riguarda Centocelle, la questione che ha bloccato tutto è legata al mutuo: la cooperativa non può prenderlo a metà dei 600mila euro necessari, ha bisogno di una fideiussione al 100%. "Con il nuovo regolamento avremo la possibilità di ottenerla - continua Papale - e sarà il primo lavoro che concluderemo".

Le quote di riserva per graduatoria Erp

A Roma attualmente esistono sei progetti di autorecupero andati a buon fine: Spinaceto, Pietralata, Torre Maura, Tufello, Don Bosco e Serpentara. Tutti quartieri periferici tra III, IV, VI, VII e IX municipio, dove chi ha i requisiti per un alloggio Erp (nessuna proprietà immobiliare e un reddito basso) accede ad alloggi realizzati da una cooperativa di cui è socio. E nella quale si impegna in solido a onorare il finanziamento accordato dalle banche per la costruzione degli appartamenti. Esistono anche delle liste di riserva: "Sì, anche il nuovo regolamento lo prevederà - conferma Papale - parliamo del 10% che dobbiamo riservare a chi non è ancora socio, ma viene dalla graduatoria Erp ed è in attesa da troppo tempo di ricevere casa. Ovviamente devono poter garantire la liquidità per il mutuo, come fanno tutti i soci, che addirittura mettono da parte il corrispettivo di un anno di mutuo al fine di sostenere spese improvvise".

Gualtieri e i possibili progetti di recupero

In un recente incontro in Campidoglio tra movimenti per la casa, sindacati e giunta Gualtieri, alla presenza dell'assessore al patrimonio Tobia Zevi, l'autorecupero e il recupero di immobili sono temi entrati nell'ordine del giorno. E infatti il primo cittadino ha annunciato una task force per la messa a terra del Piano Casa, documento che al suo interno contiene una parte dedicata proprio alla creazione di alloggi Erp tramite progetti di autorecupero. "Ma - conclude Papale - Gualtieri ha promesso anche di impegnarsi a realizzare progetti di tasca propria, fatti dal Comune. I posti dove farli ce li comunicheranno presto, spero". La linea sarebbe tracciata già, a ricordare quanto detto dallo stesso Papale mesi fa. A Roma, infatti, ci sono due asili abbandonati mai entrati in funzione, uno a via Monte Massico al Tufello e uno a via Sandro Giovannini a Torraccia. Poi una palestra semidistrutta a via Marica, Pietralata. E un istituto alberghiero all'Ardeatino, via di Tor Vergata. Anche se, al momento, è occupato.